Max Verstappen is kritisch op de FIA, het autosportorgaan achter de vaak kritisch ontvangen regels in F1. Tijdens het weekend van de GP van São Paulo ziet Verstappen, mede door deze regels, levensgevaarlijke situaties ontstaan.

De FIA besloot dit weekend het stoppen bij het einde van de pitstraat te verbieden, iets wat Pierre Gasly, Esteban Ocon en George Russell uiteindelijk vrijdag een gridstraf van twee plaatsen op zou leveren. Volgens Verstappen is deze regel, en meerdere regels die de FIA de afgelopen tijd heeft ingevoerd, levensgevaarlijk. "Dit is ronduit verschrikkelijk, want op dit circuit is de uitgang van de pitstraat best lang, en er staan wat muren naast. Als we dit implementeren, moet je op een aantal andere circuit heel langzaam rijden op een recht stuk waar coureurs met meer dan driehonderd kilometer per uur rijden, terwijl jij misschien vijftien tot twintig kilometer per uur rijdt om een gat te trekken. Dat is extreem gevaarlijk. Wat mij betreft werkt dit dus totaal niet, het zorgt alleen maar voor meer problemen."

Verstappen komt met voorbeelden

Als voorbeeld om zijn punt kracht bij te zetten, kijkt Verstappen terug op de momenten van dit weekend. "Kijk maar naar wat er dit weekend gebeurde. Coureurs, waaronder ook ikzelf, moesten over het gras rijden om te proberen om anderen in te halen. Het was gewoon een zooitje. Elke kwalificatie krijg je zes tot acht coureurs die zich moeten gaan melden omdat ze langzamer reden dan de maximaal toegestane tijd. Ik heb geen idee wat we proberen te bereiken."

Verstappen ziet te veel regels

Volgens Verstappen blijven er regels bijkomen, iets wat volgens Verstappen niet goed is en verwarrend kan werken bij de coureurs. "Er zijn soms te veel regels waar je rekening mee moet houden, en politiek speelt ook te vaak een rol als er een beslissing genomen moet worden. Als GPDA [vakbond van de coureurs] willen we ook wat te zeggen hebben. Ik zou graag de eigenaar van de Formule 1 willen zijn, als dat kon. We blijven onze zorgen uiten, maar we geven het ook aan als iets correct wordt afgehandeld. Die dialoog moeten we gaande houden. We proberen er altijd voor te zorgen dat ze naar ons luisteren, en wij luisteren ook naar hen. We hebben open geprobeerd te communiceren, en we zien wel wat er de komende jaren mee gedaan wordt."