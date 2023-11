Hoe laat begint vandaag de Grand Prix van São Paulo?

Vincent Bruins

Na de spannende Sprint van gisteravond staat deze zondagavond de Formule 1 Grand Prix van São Paulo op het programma. Max Verstappen en Red Bull Racing zullen op zoek gaan naar een dubbelzege, nadat ze Lando Norris en McLaren hadden verslagen op de zaterdag. Hoe laat gaan de lichten vandaag uit?

De vrijdag op Autódromo José Carlos Pace begon met de eerste en enige vrije training. Tegen de verwachtingen in deed niet iedereen een kwalificatierun op de zachte band en dus kwam Carlos Sainz bovenaan de tijdenlijst terecht voor Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. George Russell was de snelste van degenen op de mediumcompound. Later op de vrijdag werd er gekwalificeerd voor de zondag. Verstappen pakte de pole position door de beste tijd te pakken in de eerste run. Het bleef ook bij die eerste run, want er kwam een enorme stortbui over het circuit van Interlagos halverwege Q3 met beschadigde tribunes tot gevolg.

Zaterdag

De zaterdag in São Paulo stond volledig in het teken van de Sprint en werd dus afgetrapt met de Sprint Shootout. Lando Norris wist de pole position te pakken voor de korte race. Hij versloeg Verstappen op zes honderdsten van een seconde. Bij de start van de Sprint kwam de Nederlander echter beter weg en leidde vervolgens van start tot finish. Norris werd zelfs nog even gepasseerd door Russell, maar pakte nog wel P2 terug. Russell werd vierde, nadat hij ook nog door Sergio Pérez werd ingehaald. Lewis Hamilton kon zijn banden niet in leven houden en viel terug naar de zevende stek achter Charles Leclerc en Yuki Tsunoda. Carlos Sainz hield nog net Daniel Ricciardo achter zich voor het laatste puntje.

Zondag

Verstappen gaat proberen zijn pole position om te zetten in zijn zeventiende overwinning van het seizoen. Hij zal op de voorste startrij vergezeld worden door Charles Leclerc. Aston Martin maakt de laatste tijd een wat mindere periode mee - ze hebben slechts 21 punten gescoord in de laatste zes weekenden en zijn de vierde plek in het constructeurskampioenschap kwijtgeraakt aan McLaren - maar hoopt dat goed te maken met Lance Stroll en Fernando Alonso op P3 en P4 op de grid. Hamilton kwalificeerde zich als vijfde. Russell is teruggezet naar de achtste plek achter Norris en Sainz, vanwege het blokkeren van Pierre Gasly bij pitexit tijdens de kwalificatie. Gasly kreeg dezelfde straf aan zijn broek evenals Alpine-teamgenoot Esteban Ocon. Pérez en Oscar Piastri completeren de top tien op de grid. De lichten op het circuit gelegen tussen de meren Represa de Guarapiranga en Represa Billings zullen uitgaan om 18:00 uur Nederlandse tijd. Het zal de 51ste Grand Prix in Brazilië zijn en de 50e die meetelt voor het Formule 1-wereldkampioenschap.