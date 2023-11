Dit is de stand bij de coureurs en constructeurs na de sprintrace in São Paulo

Lars Leeftink

Zaterdag 4 november 2023

Na de sprintrace op zaterdagavond, onderdeel van de F1 Grand Prix van São Paulo, zijn er wijzigingen in beide kampioenschappen. Zo slaat Red Bull toe, doet ook Sergio Pérez goede zaken en valt AlphaTauri in positieve zin op.

Max Verstappen begon de korte race vanaf P2, maar had na de eerste bocht Lando Norris al te pakken. De Nederlander controleerde vervolgens de 24 rondjes die zouden volgen en reed aan het einde verder weg van Norris. Pérez zou uiteindelijk op P3 eindigen. Het levert de volgende stand op in beide kampioenschappen.

Stand coureurs

Verstappen pakt dus acht punten, waardoor hij nu nog een punt nodig heeft om op 500 punten terecht te komen. Dit is iets wat nog nooit iemand gelukt is in F1. Vooral voor Pérez was het een goede zaterdag, want hij loopt vier en vijf punten uit op Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Verder scoren Lando Norris, Charles Leclerc en George Russell punten. Toch was Yuki Tsunoda de verrassing. Hij klimt door zijn drie punten naar P14 en gaat over Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg heen.

1. Max Verstappen 499 punten 2. Sergio Pérez 246 punten 3. Lewis Hamilton 222 punten 4. Carlos Sainz 184 punten 5. Fernando Alonso 183 punten 6. Lando Norris 176 punten 7. Charles Leclerc 170 punten 8. George Russell 156 punten 9. Oscar Piastri 87 punten 10. Pierre Gasly 56 punten 11. Lance Stroll 53 punten 12. Esteban Ocon 45 punten 13. Alexander Albon 27 punten 14. Yuki Tsunoda 11 punten 15. Valtteri Bottas 10 punten 16. Nico Hülkenberg 9 punten 17. Daniel Ricciardo 6 punten 18. Zhou Guanyu 6 punten 19. Kevin Magnussen 3 punten 20. Liam Lawson 2 punten 21. Logan Sargeant 1 punt 22. Nyck de Vries 0 punten

Stand constructeurs

Bij de constructeurs veroverde Red Bull veertien punten, met afstand het hoogste aantal. Mercedes, Ferrari en McLaren scoorden ongeveer evenveel punten, waardoor de drie teams niet veel op elkaar winnen of verliezen. Vooral Aston Martin en Alpine mogen als verliezers worden gezien, want beide teams pakken geen punten. AlphaTauri pakt knap drie punten en loopt zo in op Williams. Geen punten verder voor Williams, Alfa Romeo en Haas.