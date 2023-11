Brian Van Hinthum

Max Verstappen kwam zondag als eerste over de streep tijdens de Grand Prix van São Paulo na een aanval van Lando Norris. De Nederlander neemt ons mee in zijn race en doet een bijzondere onthulling over zijn slot van de race, toen hij het intense gevecht tussen Sergio Pérez en Fernando Alonso op de schermen volgde.

Verstappen pakte zondag zijn zeventiende overwinning van het seizoen met de overwinning in Brazilië. Na afloop van zijn dominante weekend blikt hij voor de camera van Viaplay terug. "De starts waren erg goed. Qua strategie hebben we het juiste gedaan. We hebben op de juiste manier gepit. Op de mediums kon Lando tot op een bepaalde hoogte wel redelijk mee. Telkens tijdens de laatste vijf tot tien rondjes van een stint kon ik voldoende afstand nemen", blikt de Nederlander terug.

Gevecht met Norris

Norris zag in ieder geval wél even kortstondig zijn kansen schoon, al wist Verstappen al snel dat zijn goede vriend dat tempo niet lang vol ging houden. "Hij had natuurlijk nieuwe banden met die nieuwe softs. Dan weet je natuurlijk dat hij de eerste drie ronden extra grip heeft. Ik was veel aan het managen. Hij zette tijdens één ronde even extreem aan. Toen moest ik even verdedigen, maar ik denk dat hij zelf ook vroeg realiseerde dat hij ook moest gaan managen omdat hij anders de stint niet zou halen."

Pérez/Alonso-gevecht

Het slot van de race schitterden Pérez en Alonso in een intens gevecht voor de laatste podiumplek achter Verstappen en Norris. De Nederlander had zelf ook de tijd om mee te kijken, al kostte hem dat wel bijna een ongeluk: "Ik was de laatste twee/drie ronden aan het kijken. Ik reed bijna zelf van de baan af toen ik dit zag! Toen ik ze op het rechte stuk zag vechten, reed ik bijna in bocht vier de baan af", lacht Verstappen. "Het zat heel dicht bij elkaar en ook de laatste ronden waren ze al aan het wisselen. Wel mooi."