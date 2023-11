Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023

Lewis Hamilton maakte niet de race mee waar hij op had gehoopt tijdens de Formule 1 Grand Prix van São Paulo. Zijn Mercedes had het lastig met de banden, vooral op de mediumcompound. Uiteindelijk kwam de zevenvoudig wereldkampioen als achtste over de streep. Teamgenoot George Russell kwam überhaupt niet aan de finish.

Hamilton ving de wedstrijd op het circuit van Interlagos aan vanaf de vijfde positie. Hij verloor een plekje aan Lando Norris, maar hij ging wel voorbij aan de Aston Martins van Lance Stroll en Fernando Alonso. Al gauw na de tweede staande start moest de Brit echter de derde positie aan Alonso opgeven. Vervolgens probeerde hij Russell te helpen door hem steeds de DRS te geven, maar desondanks werden ze toch ingehaald door Sergio Pérez. De Zilverpijlen moesten ook nog hun meerdere erkennen in Stroll, Carlos Sainz en Pierre Gasly. Hamilton scoorde met P8 slechts vier puntjes. Russell viel uit in de garage van Mercedes, nadat de olietemperatuur van de power unit te hoog werd.

Beter qua bandenmanagement

"Het voelde niet zo rampzalig aan als gisteren [tijdens de Sprint]," legde Hamilton tegenover Sky Sports F1 uit over zijn Mercedes. "Gisteren had ik echt geen banden meer over. Ze waren tot op de velg versleten. Ik heb het gevoel dat ik vandaag een betere race reed qua bandenmanagement. Ik heb mijn best gedaan. Er zijn momenten waarop het werkt en dan weer momenten waarop het niet werkt. Het is tijdens een ronde totaal niet consistent. We moeten gaan uitvogelen wat dat is. We zijn ook nog eens heel langzaam op de rechte stukken en dan heel langzaam door de bochten. Ik glij met de auto door de bochten."

Nog twee races met de W14

"Dit was er eentje om te vergeten, maar hopelijk kunnen we er veel van leren," vervolgde de 38-jarige uit Stevenage. Waar de tegenvallende pace precies vandaan komt, is moeilijk te zeggen, vindt Hamilton. "De auto is vreselijk onvoorspelbaar. Het ene weekend voelt goed, of een sessie voelt goed, en daarna weer niet. We zullen het zeker gaan bekijken en erachter komen wat we anders hadden moeten doen. Ik ben nog steeds trots op het team. Ze kwamen hier naartoe en hebben met trots hun werk gedaan. Dat moeten we blijven doen, blijven pushen. Nog twee races met dit ding en hopelijk hoef ik er daarna niet meer mee te rijden," zo sloot de Mercedes-coureur af over de W14.