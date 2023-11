Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 21:22 - Laatste update: 21:28

De Formule 1 Grand Prix van São Paulo is nog maar net afgelopen of er moet al iemand naar de stewards. Dit keer is het echter niet een coureur die zich moet melden bij de wedstrijdleiding van de FIA, maar de organisatie van de race op Interlagos. Er zouden namelijk toeschouwers op de baan zijn gekomen, terwijl de race nog bezig was.

De wedstrijd in Brazilië werd gewonnen door Max Verstappen na niet één, maar twee goede starts. Er kwam na de openingsronde een rode vlag vanwege een crash middenin het veld waarbij Kevin Magnussen en Alexander Albon werden uitgeschakeld. Verstappen moest in ronde 8 nog even een aanval van Lando Norris afslaan. De McLaren-coureur werd dus tweede achter de Nederlander. Fernando Alonso en Sergio Pérez vochten om het laatste plekje op het podium wat resulteerde in een spannende fotofinish. Lance Stroll completeerde de top vijf voor Carlos Sainz, Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Esteban Ocon. Na de crash bij de start verliep de race op Autódromo José Carlos Pace eigenlijk heel rustig. Echter, het blijkt nu dat er mogelijk toeschouwers op de baan stonden, voordat de vlag was gevallen en dat is zeker niet ongevaarlijk.

Soortgelijk incident als in Australië

Het team van stewards - tijdens deze Grand Prix bestaande uit Loïc Bacquelaine, Gerd Ennser en voormalig Formule 1-coureurs Luciano Burti en Vitantonio Liuzzi - heeft nu de São Paulo F1 Organisation op het matje geroepen. Een woordvoerder van de organisatie moet zich om 17:15 uur lokale tijd (21:15 uur Nederlandse tijd) melden. Een soortgelijk incident met toeschouwers op de baan kwam ook al in Australië voor eerder dit jaar. De FIA concludeerde toen dat de organisatie in Melbourne artikel 12.2.1.h van de International Sporting Code had overtreden, wat betekent dat het de organisatie niet was gelukt om een onveilige situatie te voorkomen. De internationale autosportbond verplichtte de Australische organisatie om een diepgaand onderzoek te starten. Het is nog onbekend waar en wanneer precies vandaag toeschouwers op de baan stonden in São Paulo.