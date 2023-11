Brian Van Hinthum

Zondag 5 november 2023 20:12 - Laatste update: 21:02

Max Verstappen heeft zondag het tot nu toe perfect verlopen weekend in Brazilië afgesloten met de winst in de Grand Prix van São Paulo. De Nederlander sloeg kortstondig een aanval van Lando Norris af, reed weg bij de Brit en kwam nooit meer in de problemen. Na afloop reageert hij op zijn zeventiende zege.

Verstappen was op vrijdag al de snelste in de kwalificatie, waardoor hij op zondag om 18:00 uur vanaf de pole position mag vertrekken. Zijn zaterdag begon met zijn tweede plek in de Sprint Shootout nog niet optimaal, al stelde hij tijdens de sprintrace zelf wél gewoon orde op zaken door vrij gemakkelijk de zege naar zich toe te trekken. Op zondag op Interlagos vertrok hij dus van de pole position. Hij moest kortstondig een aanval van Norris afslaan, deed dat succesvol en kwam als eerste over de streep.

Reactie Verstappen

Na afloop van zijn zeventiende overwinning van het jaar is de drievoudig wereldkampioen blij met zijn middag in Brazilië. "De starts waren vandaag erg belangrijk en ze waren allebei erg goed. Vervolgens ging het de hele race over het management met de banden. We waren goed op elke band en in de middelste stint hebben we een mooi gat weten te realiseren", is de eerste reactie van Verstappen. Vervolgens blikt hij nog even kortstondig vooruit op de volgende race in Las Vegas: "Het wordt heel anders dan deze race. Het is veel kouder. We moeten zien hoe het stratencircuit is. Het is nieuw voor iedereen, dus ik verwacht een hoop verrassingen", besluit Verstappen.