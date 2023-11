Lars Leeftink

Zondag 5 november 2023 12:31 - Laatste update: 12:38

Joey Alders, voormalig kampioen in de Asian Formula Renault en Formula 3, had verwacht dat Lando Norris tijdens de sprintrace van de F1 Grand Prix van São Paulo wat langer op P1 had gereden en Max Verstappen af had kunnen houden.

Alders bespreekt tijdens Goedemorgen GPFans de start van de korte race. De Nederlander had verwacht dat Norris wel wat langer aan de leiding zou blijven, maar na de eerste bocht was Verstappen er al langs. "Ik had het niet helemaal verwacht. Ik dacht dat Norris nog wel een tijdje de leiding vast kon houden. Toen Kevin Magnussen pole had [2022] bleef hij nog wel een tijdje aan de leiding. Max had een goede eerste bocht en zat aan de binnenkant, lied de auto daarna wijd lopen en Norris kon daar vervolgens weinig aan doen."

OOK INTERESSANT: Kijk hier Goedemorgen GPFans terug met Joey Alders, Morris Schuring en Loek Hartog

Verstappen controleert sprintrace

Vervolgens zag Alders dat de rest van de race een stuk makkelijker was voor Verstappen. "Daarna, voor de rest van de race, waren Norris en Verstappen gewoon veel beter dan de rest van het veld. Die trokken gewoon een gat van acht seconden. Verstappen was zijn banden aan het sparen in de snelle bochten, bocht zes en zeven hoorde je over de boardradio. Daar won Norris heel veel tijd, maar dit kostte hem aan het einde toen hij niet aan kon sluiten [bij Verstappen]. Voor de rest was het een hele sterke race van Norris. Alweer een heel sterke race, want de afgelopen races doen ze het echt heel erg goed."

Leuke sprintrace in Brazilië

Alders gaf ook aan zich verder vermaakt te hebben met de laatste sprintrace van 2023. Vooral de gevechten om het laatste puntje in de sprintrace waren volgens de Nederlander spectaculair te noemen. "P8 tot en met P13 was het constant racen en zaten auto's erg dicht in de buurt van elkaar. Elke ronde werd er gevochten en waren er duels. Het was een leuke race om naar te kijken."