Redactie

Zondag 5 november 2023 11:15 - Laatste update: 11:19

Goedemorgen GPFans was zondagochtend 5 november terug met een live-voorbeschouwing, ditmaal op de Grand Prix van São Paulo. Naast presentator Sebastiaan Kissing waren ook Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en Porsche Carrera Cup-winnaar Morris Schuring van de partij.

Als kijker speelde jij een belangrijke rol tijdens de live-uitzending van Goedemorgen GPFans. Net als eerder dit seizoen kreeg je de mogelijkheid om tijdens de show vragen in te sturen via de chat op ons YouTube-kanaal. Liv Jansen, die achter de desk stond, legde deze vragen voor aan de experts aan tafel. Ook kon je kans maken op de F1 23-game voor een console naar keuze.

Kijk Goedemorgen GPFans terug

De nieuwe aflevering van Goedemorgen GPFans is nu terug te kijken via de onderstaande video of via ons YouTube-kanaal. De uitzending duurt ongeveer anderhalf uur. De Grand Prix van São Paulo zal vanavond om 18:00 uur van start gaan en alle ontwikkelingen tijdens deze race zijn te volgen via het liveblog op onze website of in de app.