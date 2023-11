Redactie

Donderdag 2 november 2023 11:34

Een opmerkelijk gerucht over een vermeende rijderswissel tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez stak recent plotseling de kop op. Het spookverhaal werd gebaseerd op één post op X, maar ging desalniettemin een eigen leven leiden. En dat is uiteraard voer voor de creatieve Formule 1-fans op social media.

De Spaanse Formule 1-journalist Albert Fabrega slingerde daags na de Grand Prix van Mexico-Stad een opmerkelijk gerucht de wereld in, zonder daadwerkelijk een gerucht de wereld in te slingeren. Op X postte hij: "Ik wil het gerucht dat ik net in de paddock heb gehoord niet geloven. Nee." De post ging al snel een eigen leven leiden. Spaanse media pakten het op en schreven dat het wellicht zou gaan over een spraakmakende chauffeurswissel: Fernando Alonso zou het stoeltje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing overnemen in 2024, terwijl de Mexicaan de omgekeerde weg zou bewandelen richting Aston Martin.

Opmerkelijk spookverhaal nieuwe teammaat Verstappen

Joe Saward, eveneens een Formule 1-journalist, deed vervolgens navraag. Hij meldde dat het gerucht nonsens is. Alhoewel Red Bull Racing Alonso hoog heeft zitten, zou hij niet boven Daniel Ricciardo staan op de lijst met mogelijke vervangers voor Pérez. Fabrega heeft zelf inmiddels ook op X gepost dat het gerucht niet gaat over een chauffeurswissel. Waar het wel over gaat, vertelt hij niet. Een opmerkelijk verhaal, en volgens sommigen vooral een manier om online te scoren. Creatieve fans gaan in de reacties dan ook met het gerucht aan de haal.

There's twitter Blue paid for for the next few years 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/TrHH5scv0m — BRRRAKE (@brrrake) October 30, 2023

pic.twitter.com/VXOkcM2KTc — Rob de Voogd | Marketeer & Beeldmakert (@zzapback) October 30, 2023

RUMORS: "Fernando Alonso to Red Bull in 2024"



Red Bull car in 2024: pic.twitter.com/i2icq5drSs — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 30, 2023

me waking up to seeing f1 twitter going crazy after all these rumors dropped

pic.twitter.com/zl5fuY1bsa — ayten (@2ylecrec) October 30, 2023

NO.



Encrypted message from Albert Fabrega!



👀 https://t.co/6AVGzYyzgF pic.twitter.com/svx5D7bXrD — Información real de Fernando Alonso (@Agustinms67) October 30, 2023

Plot twist the rumors are about Max switching to AlphaTauri for the rest of the season for funsies pic.twitter.com/DAL4c2cX1j — Matt³³⁺¹⁶ (@FM1_3316) October 30, 2023

