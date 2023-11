Verstappen moet gigabedrag betalen aan FIA, Horner onthult Red Bull-feestje Qatar | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 1 november 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Mexico-Stad is achter de rug en inmiddels gaat het vizier langzaam maar zeker richting de volgende en laatste race in deze triple-header: de Grand Prix van São Paulo. Ondertussen komt er - zoals gebruikelijk - natuurlijk het nodige nieuws naar buiten. Zo was er het bijzondere nieuwtje over het enorme bedrag dat Max Verstappen volgend jaar kwijt is om zijn superlicentie te kunnen verlengen. Daarnaast doet Christian Horner een boekje open over het aantal drankjes die de Nederlander dronk na zijn kampioenschap in Qatar.

Artikel gaat verder onder video

Kosten superlicentie stijgen bij Verstappen naar recordbedrag boven één miljoen euro

Drievoudig en regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft ontzettend veel punten binnengesleept tijdens dit Formule 1-seizoen. Daar zit echter wel een nadeel aan vast. De kosten voor het vernieuwen van je superlicentie hangt namelijk af van het aantal punten dat je scoort. De Red Bull-coureur moet dus voor 2024 een recordbedrag ophoesten. Meer lezen? Klik hier!

Windsor zag Hamilton snelste ronde afpakken van Verstappen: 'Zorgde vast voor irritatie'

Max Verstappen won zondag de F1 Grand Prix van Mexico-Stad door Lewis Hamilton achter zich te houden. De Brit was de enige coureur die een beetje in de buurt kwam van de Nederlander en volgens Peter Windsor, voormalig team en sponsormanager in F1, zorgde de Brit zelfs even voor 'irritatie' bij de drievoudig wereldkampioen. "Het was Max die de race controleerde, maar tegelijkertijd wel wegreed van Lewis. Lewis pushte zo hard als hij kon, maar door op dit moment dit tempo te rijden, won Verstappen de Grand Prix van Mexico." Meer lezen? Klik hier!

Geruchten ruil Alonso en Pérez ontkracht: 'Alonso staat als optie niet boven Ricciardo'

De geruchten over een mogelijke ruil tussen Aston Martin en Red Bull Racing, waar Sergio Pérez en Fernando Alonso bij betrokken zouden zijn, hebben een nieuwe wending gekregen. Het gerucht, dat inmiddels een paar dagen oud is, zou namelijk niet kloppen. Er is namelijk een andere coureur die binnen Red Bull als betere optie wordt gezien. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen bedankt Red Bull en blikt vooruit op Interlagos: "Moeten geconcentreerd blijven"

Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op het weekend van de F1 Grand Prix van Brazilië, die komend weekend op het programma staat. De Nederlander dankt zijn team voor de RB19 en al hun harde werk, maar weet ook dat de focus komend weekend weer optimaal moet zijn vanwege het format van de sprintrace. “Ik ben dankbaar voor al het harde werk en de moeite van iedereen in het team. Ik ben blij dat dit zich heeft vertaald naar het circuit. De focus ligt nu op de zeventiende overwinning!” Meer lezen? Klik hier!

Horner vertelt over Red Bull-feestje in Qatar: 'Verstappen zat op vijf gin-tonics'

Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Qatar op nota bene de zaterdag al de wereldtitel te pakken na de sprintrace en dus was het in de avond tijd voor een klein feestje. Christian Horner doet uit de doeken wat de Nederlander op die avond dronk en dat hij zijn coureur uiteindelijk naar bed moest sturen voor de race van zondag. "Max zat inmiddels op vijf gin-tonics. Toen moesten we echt stoppen. Iedereen moest naar bed toe, maar uiteindelijk had iedereen toch een kater op zondag." Meer lezen? Klik hier!

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.