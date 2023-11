Lars Leeftink

Woensdag 1 november 2023 14:14 - Laatste update: 14:15

De geruchten over een mogelijke ruil tussen Aston Martin en Red Bull Racing, waar Sergio Pérez en Fernando Alonso bij betrokken zouden zijn, hebben een nieuwe wending gekregen. Het gerucht, dat inmiddels een paar dagen oud is, zou namelijk niet kloppen. Er is namelijk een andere coureur die binnen Red Bull als betere optie wordt gezien.

Het gerucht kwam een paar dagen geleden naar buiten dat Red Bull en Aston Martin wel eens van coureur zouden kunnen ruilen. Pérez, waar dit seizoen veel kritiek op is vanwege het feit dat hij niet steviger op P2 staat in het kampioenschap en tevens niet vaak genoeg voorin te vinden is, zou naar Aston Martin gaan en Alonso zou bij Red Bull een kans krijgen op een derde wereldkampioenschap. Toch lijken deze geruchten niet op waarheid gebaseerd te zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Massa slaat raceweekend in Brazilië over wegens rechtszaak om titel Hamilton in 2008

Alonso en Pérez

In The Green Notebook wordt het gerucht dat eerder deze week ontstond, ontkracht. "Kunnen we af van de 'olifant in de kamer', Fernando Alonso die mogelijk naar Red Bull gaat? Ik heb begrepen dat dat niet gaat gebeuren. Hoeveel ze Alonso ook bewonderen en wat hij ook kan: hij staat niet boven [Daniel] Ricciardo, voor zover ik weet, als optie om volgend jaar voor dat team te rijden. Dit komt niet officieel van het team, maar het gaat niet gebeuren."

Alonso kijkt verder?

Toch zou er een verklaring kunnen zijn wat betreft het ontstaan van de geruchten. Alonso zou namelijk stiekem wel naar andere opties dan Aston Martin hebben gekeken. "Enkele hooggeplaatste mensen hebben me verteld dat het management van Alonso misschien nog eens goed heeft gekeken of er geen betere opties zijn voor hem volgend jaar. Misschien is dat opgeblazen tot een 'hij gaat het stoeltje van Pérez innemen in plaats van Ricciardo'."

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.