F1 gaat komend weekend de triple header afsluiten met het raceweekend in Brazilië. Het is de twintigste race van 2023, maar de koningsklasse zal het raceweekend moeten gaan afwerken zonder nationale held Felipe Massa.

Volgens Motorsport.com gaat Massa namelijk het aanstaande raceweekend van de koningsklasse in Brazilië aan zich voorbij laten gaan. Dit heeft alles te maken met de strijd die de Braziliaan momenteel aan het voeren is met de FIA en de FOM. Massa laat weten dat hij niet van plan is om komend weekend aanwezig te zijn, net zoals hij niet aanwezig was tijdens de race in Monza en Japan. "Ik denk het niet. Ik zou [alleen] naar de races gaan als ambassadeur. Maar ik respecteer 100% de [juridische] situatie die op dit moment speelt, misschien [tot het punt] dat ik niet ga vanwege [alles] wat er gebeurt. Maar er was geen uitnodiging en geen gesprek over mijn werk als ambassadeur, dus ik denk niet dat ik moet deelnemen." De juridische situatie gaat over de titel van Lewis Hamilton in 2008, die volgens Massa van hem zou moeten zijn.

Crashgate

Het gaat hierbij vooral om 'crashgate' tijdens de F1 Grand Prix van Singapore in 2008. Volgens Massa zou zowel de FIA als de FOM niet in het openbaar hebben toegegeven dat Renault een poging deed om Fernando Alonso met de bewuste crash van Nelson Piquet tijdens de race in Singapore in het voordeel te brengen. Dit terwijl zowel de FIA als de FOM hiervan op de hoogte waren. Alonso won uiteindelijk de race mede door de crash, terwijl Nico Rosberg tweede werd en Lewis Hamilton derde. Massa kwam niet verder dan P13. Hamilton werd in 2008 voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen met 98 punten, terwijl Massa met 97 punten tweede werd.

Uitslag schrappen

Volgens Massa heeft de bewuste crash van Piquet zoveel impact gehad op de race en het wereldkampioenschap, dat de uitslag van de Grand Prix van Singapore in 2008 geschrapt zou moeten worden. Dit zou betekenen dat Massa wereldkampioen zou zijn en niet Hamilton. De Braziliaan heeft advocaten ingeschakeld om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn via juridische stappen. Het kamp van Massa wacht momenteel op een reactie van de FIA en FOM, een reactie die nog niet is gekomen.

