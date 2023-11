Lars Leeftink

De FIA zou overwegen om de reglementen omtrent de huidige commerciële overeenkomsten en technische regels aan te passen. Dit in een poging om een situatie zoals bij Red Bull en AlphaTauri, twee teams onder dezelfde partij in F1, in de toekomst te voorkomen of in ieder geval lastiger te maken.

In The Green Notebook wordt gemeld dat er wordt overwogen om de regels aan te passen en te voorkomen dat een partij twee teams in de koningsklasse kan hebben. "De commerciële overeenkomsten worden mogelijk aangepast om te voorkomen dat een enkele entiteit twee Formule 1-teams bezit, en de technische regels zullen ook worden gewijzigd om de term constructeur opnieuw te definiëren."

Doel van regelwijziging

Volgens het gerucht zou hier een simpele reden voor zijn. "Het doel hiervan is om de tien teams sterker en zelfstandiger te maken, en daardoor ook meer waarde en een grotere kans op succes te bieden. Dit zal waarschijnlijk worden opgenomen in het Concorde Agreement dat vanaf 2030 zal gelden, waardoor alle teams de mogelijkheid krijgen om te investeren in de benodigde faciliteiten." Mocht dit gebeuren, dat kan dit gevolgen hebben voor de toekomst om de lange termijn van AlphaTauri. Op de korte termijn zou zowel Red Bull als AlphaTauri dus de tijd krijgen om zich op de nieuwe regels aan te passen en beslissingen te nemen.

Deze toekomst is sowieso al vrij onzeker, aangezien er volgend jaar veel gaat veranderen binnen het team. Het zusterteam van Red Bull gaat namelijk van titelsponsor en naam veranderen in 2024, terwijl het aantal coureurs in de opleiding van Red Bull drastisch naar beneden zal gaan. Dit heeft ook impact op AlphaTauri, dat dan minder opties heeft voor de stoeltjes in de koningsklasse. Volgend jaar rijden Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo, twee inmiddels ervaren coureurs, voor het team dat in de jaren hiervoor werd gebruikt als opleidingsteam. Er is met Peter Bayer al een nieuwe CEO, terwijl volgend jaar Laurent Mekies over gaat komen van Ferrari om de nieuwe teambaas te zijn.

