Woensdag 1 november 2023 15:44 - Laatste update: 15:48

Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op het weekend van de F1 Grand Prix van Brazilië, die komend weekend op het programma staat. De Nederlander dankt zijn team voor de RB19 en al hun harde werk, maar weet ook dat de focus komend weekend weer optimaal moet zijn vanwege het format van de sprintrace.

Verstappen heeft tot nu toe twee van de drie races tijdens de triple header op zijn naam geschreven. In zowel de Verenigde Staten als in Mexico won de Nederlander zonder al te veel moeite, waardoor hij nu op zestien overwinningen en achttien podiumplekken staat in 2023. Het aantal punten en overwinningen dit seizoen is al een nieuw record in F1, net zoals de tien zeges op rij die Verstappen eerder in 2023 boekte. Mocht hij komend weekend weer op het podium terechtkomen, dan breekt hij ook het record voor het hoogste aantal podiumplekken in een Formule 1-seizoen.

Harde werk Red Bull

In het persbericht van Red Bull voorafgaand aan het weekend in Brazilië maakt Verstappen van de gelegenheid gebruik om zijn team te bedanken voor de steun en de RB19 die ze op de baan hebben weten te krijgen. “Ik ben dankbaar voor al het harde werk en de moeite van iedereen in het team. Ik ben blij dat dit zich heeft vertaald naar het circuit. De focus ligt nu op de zeventiende overwinning!”

F1-raceweekend Brazilië

Vervolgens gaat de focus bij Verstappen op het raceweekend in Brazilië, het laatste weekend van de triple header en tevens de laatste sprintrace van 2023. "We kijken vooruit naar Brazilië. Het is de laatste race van een triple header en de laatste sprintrace van het seizoen. Na een sterke race in Mexico hebben we vertrouwen bij het ingaan van dit weekend, maar we moeten geconcentreerd blijven. Het is echt te gek om zestien overwinning te hebben gehaald dit seizoen. Ik had na vorig jaar niet verwacht dat het mogelijk was om het te herhalen. Het laat zien wat een geweldig seizoen we momenteel hebben."

