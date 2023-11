Vincent Bruins

Drievoudig en regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft ontzettend veel punten binnengesleept tijdens dit Formule 1-seizoen. Daar zit echter wel een nadeel aan vast. De kosten voor het vernieuwen van je superlicentie hangt namelijk af van het aantal punten dat je scoort. De Red Bull-coureur moet dus voor 2024 een recordbedrag ophoesten.

Verstappen is bezig aan een van de meest dominante seizoenen die we in de gehele geschiedenis van de Formule 1 hebben gezien. De Nederlander heeft zestien van de tot nu toe negentien verreden Grands Prix achter zijn naam staan. Hij heeft daarnaast nog twee tweede plaatsen behaald en een vijfde positie. We kunnen natuurlijk ook de drie overwinningen in de sprintraces niet vergeten. De teller staat bij Verstappen inmiddels op 491 punten, een nieuw record. Hij had tot en met de Grand Prix van Mexico-Stad afgelopen zondag 534 punten kunnen scoren. Het binnenslepen van 92% van de tot nu toe beschikbare punten is zeker geen slechte score.

Voor het eerst boven miljoen

Het nadeel is wel dat bij een recordaantal punten ook een recordbedrag hoort voor de kosten van zijn superlicentie. Het is voor het eerst in de Formule 1 dat een coureur een hoger bedrag dan één miljoen euro zal moeten betalen. Verstappen moest voor 2023 al €963.800 ophoesten voor de FIA, omdat hij 454 punten had behaald in 2022. Na zijn overwinning op Autódromo Hermanos Rodríguez afgelopen zondag kunnen we met zekerheid zeggen dat de Red Bull-coureur voor 2024 meer dan één miljoen euro kwijt zal zijn.

Het basisbedrag is namelijk €10.400. Daar komt vervolgens nog €2.100 per punt bij. Met zijn 491 punten zit Verstappen dus inmiddels op een bedrag van €1.041.500. Als hij de Grands Prix van São Paulo (inclusief de Sprint), Las Vegas en Abu Dhabi wint met de snelste ronde, dan komt hij uit op 577 punten. Het bedrag voor zijn superlicentie voor 2024 kan dus maximaal oplopen tot maar liefst €1.222.100. Verstappen uitte voor dit seizoen begon al kritiek op de kosten van de superlicentie. "Ik vind het absurd. Ik vind het niet terecht dat we zoveel moeten betalen. Dat is in andere sporten ook helemaal niet het geval. Daarnaast zijn er steeds meer races," stelde hij afgelopen februari duidelijk tegenover Motorsport-Total.com.

