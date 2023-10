Remy Ramjiawan

Volgens voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is Max Verstappen een echt fenomeen. De Limburger is in de ogen van de 93-jarige Brit niet alleen de beste coureur die de sport ooit heeft gehad, ook vindt hij de Nederlander simpelweg een 'aardige gast'.

Verstappen heeft in 2023 weer een kwaliteit aan zijn arsenaal toegevoegd. De Limburger was namelijk enorm consistent en wist tien zeges op rij te pakken, daarnaast scherpte hij in Mexico-Stad zijn eigen record aan, door voorlopig zestien zeges in één seizoen bij te schrijven. De drievoudig kampioen laat zien dat Red Bull Racing met de RB19 de snelste auto heeft weten te produceren, maar het is niet gemakkelijk om het maximale uit de wagen te halen, zo laat teamgenoot Sergio Pérez in 2023 zien.

'Beter dan alle anderen die we hebben gehad'

"Ik heb weleens over Max Verstappen gehoord", zo grapt Ecclestone bij Viaplay. Hij gaat op een iets serieuzere noot verder. "Hij is waarschijnlijk de beste die we ooit hebben gehad in de Formule 1. En daar bovenop een aardige gast ook." De voormalig eigenaar de sport heeft veel legendes voorbijzien komen en heeft tussen al die kampioenen Alain Prost aangewezen als allerbeste, maar daar komt hij op terug. "Ik dacht dat Alain Prost de beste coureur was, maar Max is beter dan alle anderen die we hebben gehad." Ecclestone is de grote man achter het commerciële succes dat Formule 1 heet. De Engelsman was tot 2017 de eigenaar van commerciële tak van de sport en was mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Concorde Agreement, het akkoord tussen de teams, de FIA en de FOM.

Fraudezaak

De 93-jarige Brit is wel vaker in opspraak gekomen, maar heeft in oktober bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Ecclestone had honderden miljoenen ponden in een trust fund in Singapore gestopt, zonder dit te melden aan de Britse belastingdienst. Uiteindelijk heeft de voormalig eigenaar van de sport geschikt en moet hij het bedrag van 635 miljoen pond terugbetalen, daarnaast heeft hij een voorwaardelijke celstraf gekregen van 17 maanden.

