Maandag 30 oktober 2023 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kreeg Sergio Pérez steun vanuit Red Bull Racing en dan vooral Helmut Marko en teambaas Christian Horner, liet Max Verstappen weten dat hij de kritiek op de actie van de Mexicaan tijdens de eerste bocht van de race in Mexico wel kan begrijpen en was de internationale media lovend over de prestaties van de Nederlander in Mexico-Stad. Dit is de GPFans Recap van 30 oktober.

Verstappen over inhaalpoging Pérez: "Als het had gewerkt, dan was het fantastisch"

Max Verstappen durft wel te stellen dat Sergio Pérez te enthousiast was in de eerste bocht met zijn inhaalpoging, iets waar de Mexicaan het na de race mee eens was. De Limburger snapt dat zijn teamgenoot risico nam in zijn thuisrace, maar moet toegeven dat de Mexicaan wel wat weinig ruimte liet voor Charles Leclerc. Meer lezen? Klik hier!

Marko troost Pérez na Mexico-zeperd: "We hebben een contract, alles is duidelijk voor 2024"

Sergio Pérez kon zondag na de eerste bocht al een DNF achter zijn naam zetten. De Mexicaan stuurde iets te vroeg in op Charles Leclerc tijdens de eerste bocht van de race, met een uitvalbeurt als gevolg. Dr. Helmut Marko neemt zijn coureur niks kwalijk én zegt bovendien dat de Mexicaan zich geen zorgen hoeft te maken: zijn zitje voor 2024 is veilig. Meer lezen? Klik hier!

Social media walgt van Jos Verstappen op Sky Sports: 'Waarom krijgt hij zendtijd?'

De F1 Grand Prix van Mexico-Stad was voor Jos Verstappen veelbewogen. De vader van Max Verstappen liet in een interview met Sky Sports van zich horen op een manier die veel fans niet beviel. Op social media regende het kritiek, zowel richting Verstappen senior als richting Sky Sports. Meer lezen? Klik hier!

Internationale media over zege Verstappen in Mexico-Stad: "Record van een professor"

De F1 Grand Prix van Mexico-Stad was zondagavond op overtuigende wijze de volgende zege voor Max Verstappen, inmiddels drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse. De Nederlander was dan ook vaak terug te vinden in de verslagen en reacties van de internationale media, die lovend waren over de kampioen van 2023. Meer lezen? Klik hier!

Horner neemt Pérez 'niets kwalijk' en zag Verstappen wederom domineren

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt terug op een wedstrijd met twee gezichten. Zo zag hij Max Verstappen wederom een dominante prestatie neerzetten in Mexico en Sergio Pérez zag hij bezwijken onder de immense druk die op hem lag. Meer lezen? Klik hier!

