De F1 Grand Prix van Mexico-Stad was afgelopen zondagavond op overtuigende wijze een prooi voor Max Verstappen, inmiddels drievoudig wereldkampioen in de koningsklasse. De Nederlander was dan ook vaak terug te vinden in de verslagen en reacties van de internationale media.

Verstappen begon, nadat hij tijdens de kwalificatie verrassend was verslagen door beide Ferrari's, vanaf P3 aan de negentiende race van 2023. De Nederlander zou na de eerste bocht al op P1 liggen na contact tussen Charles Leclerc en Sergio Pérez, wat einde race betekende voor de Mexicaanse thuisfavoriet. Vervolgens zou Verstappen, ondanks een rode vlag op de helft van de race, met een staande herstart als resultaat, zonder enige probleem de eerste plaats weten vast te houden. Het was zijn zestiende zege van 2023, wat een verbetering is van zijn F1-record van vorig jaar (15 zeges in 2022). De internationale media had volop aandacht voor de Nederlander.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport zag op zaterdag twee sterke auto's van Ferrari, maar op zondag een dominante Verstappen. "Het record van een professor. Max Verstappen veroverde de Grand Prix van Mexico-Stad en legt de lat van zijn cijfers hoger: triomf nummer zestien van het seizoen, waarmee hij zijn record van 2022 (aantal overwinningen in één jaar) oppoetst. Het brengt hem ook op 51 zeges, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Alain Prost. Alleen Sebastian Vettel (53 zeges), Michael Schumacher (91 zeges) en Lewis Hamilton (103 zeges) gaan hem voor, de groten van F1: een categorie waartoe de Nederlander van Red Bull terecht behoort. Op het circuit dat is opgedragen aan de gebroeders Rodriguez won Max voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc na een race die in ronde 35 werd geneutraliseerd met een rode vlag door een crash van Kevin Magnussen."

The Guardian

Dan naar The Guardian, waar werd geconstateerd dat Verstappen door niemand uitgedaagd kon worden. "Voor Verstappen was dit business as usual. De wereldkampioen ging onbetwist aan kop van het veld in een race die halverwege werd stilgelegd nadat Kevin Magnussen van Haas een crash meemaakte waar hij ongedeerd uit kwam. Na zijn derde titel in Japan is Verstappen duidelijk van plan om zijn greep op het seizoen niet te laten verslappen. Deze overwinning is zijn zestiende dit seizoen en overtreft daarmee zijn vorige record van vijftien zeges van vorig jaar. Met zijn 51ste overwinning uit zijn carrière evenaart Verstappen ook het aantal overwinningen van Alain Prost en heeft hij alleen Hamilton, Michael Schumacher en Sebastian Vettel nog voor zich in het klassement. Nadat hij vanaf de derde startplaats de leiding had genomen en beide Ferrari's passeerde bij het aanremmen van bocht één, was hij onaantastbaar en had hij veertien seconden voorsprong bij de finish. Het enige echte gevaar dat hij liep, was de herstart die werd veroorzaakt door het ongeluk van Magnussen en ook dat werd snel onder controle gebracht."

Bild

Door naar Bild, dat vooral oog heeft voor de bizarre statistieken van de Nederlander. "De winnaar van de Grand Prix van Mexico-Stad van afgelopen zondag was wederom Max Verstappen. De Nederlander boekt zijn zestiende overwinning van het huidige seizoen, wat een record is. De Nederlander staat nu op gelijke hoogte met Alain Prost wat betreft zeges in de koningsklasse met 51 overwinningen. Met nog twee overwinningen evenaart Verstappen Sebastian Vettel (53 overwinningen). De drievoudig wereldkampioen graveert niet alleen ijverig zijn naam op de winnaarstrofeeën, maar ook in de geschiedenisboeken van de sport. Recordman Verstappen. En dat op slechts 26-jarige leeftijd."

Sky Sports F1

Tot slot Sky Sports, dat concludeerde dat de start van Verstappen beslissend was voor zijn zestiende zege van 2023. "De Red Bull-coureur maakte een geweldige start en passeerde pole-sitter Charles Leclerc en zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz in de cruciale aanloop naar de eerste bocht op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar de unieke omstandigheden inhalen erg moeilijk maken. Verstappen kende opnieuw een perfecte start bij een staande herstart halverwege de race, nadat Kevin Magnussen van Haas met een rode vlag tegen de vangrail was gegaan. Bij het vallen van de zwart-wit geblokte vlag had Verstappen dertien seconden voorsprong op Lewis Hamilton."

