Maandag 30 oktober 2023 13:44

Carlos Sainz kwam in Mexico als vierde over de streep achter teamgenoot Charles Leclerc. De Spanjaard moet erkennen dat er niet meer inzat en hoopt dat het team gaat begrijpen waarom Ferrari enorm rap is tijdens kwalificaties, maar het vervolgens in de race aflegt tegen Mercedes en Red Bull Racing.

Ook dit weekend speelde het bandenmanagement weer een hoofdrol. De Ferrari staat er nu eenmaal om bekend dat het een bandenvreter is en dat hoopt Sainz bij Sky Sports F1 voor volgend jaar op te lossen. De concurrentie gaat namelijk beter om met het rubber en dat heeft het team uit Maranello vaker dan eens plekken gekost. Ferrari is nog altijd met Mercedes in gevecht om de tweede plek in het kampioenschap en daarin leidt het Duitse team met een voorsprong van 22 punten.

Verschil tussen kwalificatie en race

"Het is duidelijk dat we in de kwalificaties kunnen meestrijden voor de pole position, maar tijdens de race is het duidelijk ze [Max Verstappen en Lewis Hamilton] nog echt een stapje sneller dan ons zijn. We moeten begrijpen waarom dat zo is", zo hoopt hij op verbetering. De RB19 is doorgaans beter in de races, dan in de kwalificatie en dat is bij de SF-23 precies andersom. "Wat doen we met de balans van de auto tijdens kwalificatie, waardoor het zo goed is, maar in de race vervolgens weer erg tricky is. Hopelijk krijgen we dat voor elkaar in de auto van volgend jaar. Vandaag reed Lewis samen met Verstappen namelijk in andere competitie", zo stelt de Spanjaard.

Beperkingen SF-23

Sainz ving de race aan vanaf P2, maar kon geen vuist maken tegenover de opkomende Lewis Hamilton. "We waren niet met hem in gevecht. Hij ging naar binnen in ronde 24 of 25 en dat was voor ons simpelweg te vroeg, om de éénstopper uit voeren. Dat is ook zoiets; zij kunnen zich het veroorloven om in ronde 25 te stoppen, want ze weten dat ze het op de banden kunnen uithouden tot het einde. Ze kunnen het zichzelf ook veroorloven om de herstart op geel te doen, omdat ze weten dat ze het kunnen uithouden tot het einde. Bij ons is dat zo anders, wij moeten ons zorgen maken over de timing van de pitstop en de levensduur van de banden. Vroeg of laat was Lewis ons voorbijgekomen, dus de vierde plek is het maximaal haalbare", zo blikt hij terug.

Klassement van de teams

De strijd om de plek van vicekampioen in het constructeursklassement is nog altijd aan de gang en Sainz vermoedt dat Ferrari nog een zware dobber gaat krijgen. "Het gaat erg moeilijk worden. Brazilië een sprintweekend, een goede baan voor Mercedes, dus dat wordt ook lastig. [Las] Vegas zou dan weer iets beter voor ons moeten zijn en Abu Dhabi ook. Oftewel het wordt nog een heftig gevecht", aldus Sainz.