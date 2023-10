Remy Ramjiawan

Hoewel de status van Sergio Pérez na zijn thuisrace in Mexico wederom een deukje heeft opgelopen, is vader Antonio Pérez Mendoza er zeker van dat zijn zoon ook volgend jaar in de kleuren van Red Bull Racing te bewonderen is.

Het weekend in Mexico verliep tot aan de race voortvarend voor de 33-jarige Pérez. De Red Bull-coureur vertrok zondag vanaf P5 en hoewel dat opzichzelfstaand niet eens zo heel verkeerd is, stond rivaal Daniel Ricciardo wel een plekje voor hem. De Australiër lijkt de voornaamste kandidaat te zijn om het stoeltje van de kwakkelende 'Checo' over te nemen, die nog altijd een contract tot en met 2024 op zak heeft. Papa Pérez verwacht dan ook dat zijn zoon volgend seizoen ook nog steeds uitkomt voor de brigade uit Milton Keynes.

Checo ook in 2024 'gewoon' bij Red Bull

Hoewel er dit jaar wat barstjes in de relatie tussen Pérez en Red Bull Racing zijn ontstaan, is Pérez senior van mening dat de neuzen dezelfde kant op staan. "Natuurlijk rijdt 'Checo' volgend jaar bij Red Bull. De familie Pérez en de familie Red Bull zijn één", zo legt hij uit bij Sky Deutschland. Hoewel Pérez senior ervan overtuigd is dat 'Checo' ook volgend seizoen voor Red Bull uit zal gaan komen, moet er wel een schepje bovenop, zeker gezien de prestaties van Ricciardo.

'Mentaliteit van een kampioen'

Helmut Marko heeft zich in de voorbije maanden niet altijd even positief uitgelaten over 'Checo', maar daar wil Pérez senior niets van weten. Sterker nog, hij wijst naar Marko als ideale rolmodel. "Hij heeft de mentaliteit van een kampioen. Checo, [Max] Verstappen en Red Bull zijn een familie, maar ze werken allemaal voor succes. Hij [Marko] is de beste leraar voor Sergio", aldus Pérez senior.