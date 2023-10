Remy Ramjiawan

Daar waar het gros van het veld bij de herstart in Mexico koos voor de harde banden, moest Lewis Hamilton het doen met een setje geel. De Brit twijfelde tijdens de race wel of dit de juiste keuze was, maar kon op het einde van de race de snelste raceronde neerzetten. Toto Wolff hecht geen waarde meer aan die opmerking van Hamilton, hij hoort het namelijk al twaalf jaar van de Engelsman dat de banden het niet meer uithouden.

De zevenvoudig kampioen startte de race in Mexico vanaf P7 en wist uiteindelijk als tweede over de streep te komen. Hiervoor moest hij nog wel een aantal concurrenten voorbij, waarbij hij Charles Leclerc moest inhalen met twee wielen op het gras. Het lukte allemaal en de Brit wist de zwartwit-geblokte vlag als tweede te zien. Toch twijfelde Hamilton aan de strategie, want hij moest zo'n dertig ronden uithouden op de mediumbanden. Uiteindelijk lukte het en wist hij ook nog het extra puntje voor de snelste raceronde mee naar huis te nemen.

'We hadden niet meegekund met Verstappen'

Wolff is bij Sky Sports F1 tevreden over het optreden van Hamilton. "We houden een lach op onze gezichten over na deze race, want de auto was sterk. Ik denk dat toen Lewis eenmaal in de vrije lucht zat, toen had hij zoveel marge over op de mediumbanden, de rondetijden waren goed, zelfs goed genoeg voor de snelste raceronde. Het was echt heel goed." Op de vraag of hij een echte uitdaging voor Verstappen kon zijn, reageert Wolff: "Dat weet ik niet zeker. We hebben al een aantal weken dat we zeggen: dat had gekund. Maar toen deden we het uiteindelijk niet. Ik denk dat we beter moeten kwalificeren en wat betreft de snelheid op het rechte stukken, hadden we denk ik niet meegekund met Verstappen, maar de basis is er."

'Hoor ik al twaalf jaar'

Hamilton moest het doen op de gele banden, daar waar de mannen om hem heen op de harde banden rondreden. "Ik hoor al twaalf jaar tijdens de race dat de banden het niet gaan uithouden, maar vandaag was de eerste keer dat hij zei dat de auto echt goed was. Het was een briljante rit en we hebben wat schommelingen in de prestaties gehad. Soms presteren de banden, soms niet. Het gaat echt om kleine verschillen in de temperatuur van de baan, waardoor je in het goede venster zit of niet", aldus een tevreden teambaas.

