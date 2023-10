Remy Ramjiawan

Na de dramatische kwalificatie voor Lando Norris, wist hij zijn rug te rechten tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Daar waar de afgelopen weken het momentum vooral bij teamgenoot Oscar Piastri lag, wist Norris zichzelf te belonen in Mexico, door uiteindelijk als vijfde over de streep te komen.

Norris vertrok de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez vanaf P17. Dit had hij te danken aan zijn kwalificatie, die allesbehalve vlekkeloos verliep. In zijn eerste rondje in Q3 blokkeerde hij een bandje, zijn tweede poging moest hij staken omdat Fernando Alonso voor een gele vlag zorgde. Uiteindelijk kwam het tijdens de race allemaal samen en wist de 23-jarige coureur veel plekken goed te maken, waardoor hij bij het vallen van de vlag als vijfde over de streep kwam.

GP van Mexico-Stad

Voor de camera van F1TV legt een tevreden Norris uit dat hij dit wel even nodig had. "Ik ben er erg blij mee vandaag, we hebben gemaximaliseerd. We hadden er denk ik niet meer uit kunnen halen. Misschien als we niet zoveel posities hadden verloren bij de herstart, maar dat is dan ook het enige." De McLaren-coureur moest een inhaalrace opzetten en legt uit dat hij zichzelf na de herstart ook wel een beetje heeft verrast. "Het was niet van de twintigste plek naar de tiende positie of zoiets. Het was vanaf P14 naar de vijfde plek. Met jongens als George [Russell], Alex [Albon], Oscar [Piastri] en Daniel [Ricciardo]. Dus ik nam het op tegen snelle en intelligente mannen, maar ik heb het goed gespeeld en ik heb ze in moeilijk posities gebracht. Ik kreeg het voor elkaar om ze snel in te kunnen halen, waardoor ik op P5 kon eindigen", zo vertelt hij bij Sky Sports F1.

Norris kritisch op eigen kunnen

Volgens Norris werd er in Mexico-Stad vooral een wedstrijd bandenmanagement gespeeld. "Vandaag ging het niet om wie de snelste auto had, vandaag ging het om wie de banden het beste kon managen. Daar was ik vandaag juist erg sterk in." Norris blikt terug op de afgelopen maanden en heeft hard gewerkt aan zijn vaardigheden. "Soms ben iets te afwachtend en gebruik ik niet direct wat ik in huis heb en daardoor mis ik weleens wat kansen. Vandaag heb ik van elke kans gebruik gemaakt en dat heeft zich uitbetaald." Toch moest hij tijdens de herstart even oppassen, want nadat de startlichten uitgingen kwam hij op het rechte stuk tussen de twee Alpine's te zitten en dat ging maar net goed. "Daar scheet ik wel een beetje in mijn broek", aldus Norris.

