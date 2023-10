Remy Ramjiawan

Maandag 30 oktober 2023 09:14 - Laatste update: 09:19

Na de invalbeurten van Liam Lawson was het duidelijk, de Nieuw-Zeelander verdiende het plekje van Daniel Ricciardo bij AlphaTauri. Toch wist de goedlachse Australiër eindelijk weer eens een glimp van zijn oude vorm te laten zien en hij bekroonde die vorm in Mexico, door uiteindelijk als zevende over de streep te komen.

Het viel dit weekend allemaal goed voor 'Danny Ric'. Zaterdagavond wist hij op het Autódromo Hermanos Rodríguez de vierde tijd te rijden en daarmee nestelde hij zich voor Sergio Pérez. Het is een publiek geheim dat de Australiër mikt op het zitje van de Mexicaanse Red Bull-coureur en de man uit Perth heeft zichzelf dit weekend dan ook een goede dienst bewezen. Red Bull-teambaas Christian Horner vertelt bij Sky Sports F1 dat hij onder de indruk is van de achtvoudig Grand Prix-winnaar.

'Dit is de Daniel die we gewend zijn om te zien'

Horner komt voor het Britse medium superlatieven tekort om de prestaties van de 34-jarige AlphaTauri-coureur te beschrijven. "Je kan niet anders dan onder de indruk zijn van Daniel Ricciardo zijn prestaties dit weekend. Zijn kwalificatie was buitengewoon. Hij heeft daarnaast zijn volwassenheid en zijn ervaring laten zien, maar ook zijn pure snelheid in de race." De AT04 kon in Mexico zelfs het gevecht aan gaan met Mercedes. "Met een Mercedes vechten in een AlphaTauri, dat was voor hun het beste resultaat van het seizoen. Als die rode vlag niet was gevallen, dan was hij misschien nog verder naar voren geëindigd. Hij heeft de afgelopen maanden een moeilijke tijd gehad, want hij moest zich kalm houden aan de zijlijn. Dit is de Daniel die we gewend zijn om te zien."

Zelfvertrouwen

Daar waar Ricciardo er een schepje bovenop heeft gedaan en een goed resultaat heeft weten te boeken, was het voor Pérez wederom een weekend om snel te vergeten. Horner wijst naar het zelfvertrouwen. "Vertrouwen hebben is in sport zo belangrijk. Zijn zelfvertrouwen heeft een boost gekregen en Checo heeft ook een boost nodig en dat kon vandaag, maar het mocht niet zo zijn. Al met al is het goed om Daniel in zijn oude vorm te zien", aldus Horner.