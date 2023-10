Redactie

Tijdens het raceweekend voor de Grand Prix van Mexico-Stad verscheen Jos Verstappen met een interview op Sky Sports, maar de aanwezigheid van de vader van Max op de televisies van de fans, viel niet bij iedereen in goede aarde. Op social media regende het kritiek, zowel richting Verstappen senior als richting Sky Sports.

Jos staat er niet al te best op bij veel Britse televisiekijkers, zo blijkt sinds zijn interview met de Italiaanse tak van Sky Sports afgelopen weekend werd uitgezonden op de populaire sportzender. Op X, voorheen bekend als Twitter, regent het kritiek. Zowel het televisiestation als Jos krijgen er flink van langs. "Een absoluut dieptepunt voor Sky Sports door die man Jos Verstappen zendtijd te geven! Ik heb niet gekeken, ik ben niet geïnteresseerd in wat hij te zeggen heeft. Hij is een pestkop en een misbruiker van vrouwen en zijn zoon!!", zo klinkt het onder meer. "Sky Sports dat probeert Jos Verstappen over te laten komen als een goed persoon of goede vader, dat gaat er bij mij gewoon niet in", luidt een andere reactie.

Felle kritiek op Jos Verstappen én Sky Sports F1

"Waarom dacht Sky Sports dat het een goed idee was om een interview te doen met Jos Verstappen?", zo gaat de klaagzang nog even door. Weer een ander schrijft: "Sky Sports probeert in een item een beledigende en racistische crimineel als Jos Verstappen menselijk te maken, dat is gewoon weerzinwekkend." En daar blijft het niet bij, want X staat behoorlijk vol met felle kritiek richting zowel Verstappen senior als Sky Sports. "Bij een race die in het teken zou moeten staan van #Racepect, waarom een item over een man die zo weinig laat zien in zijn leven, zeker richting sommige vrouwen?", zo klinkt het.

Hieronder een greep uit alle reacties:

On a day when #F1 are launching a new respect campaign, should @SkySportsF1 really be giving a platform to Jos Verstappen?? — Matthew Smith (@Topcatsmith) October 29, 2023

#MexicoGP why did Sky Sports make Jos Verstappen look like a good person — Rosalina (@RealRosalinaL) October 29, 2023

#F1 must say an all time low for @SkySportsF1 for them to give that man Jos Verstappen air time ! Didnt watch not interested in anything he has to say !! Bully & abuser of women & his son !!😡 — F1 Fanatic #Team SLH (@JayneBYoung) October 29, 2023

Why did @SkySportsF1 think it was a good idea to have an interview with jos verstappen 🤢 #MexicoGP — Claire 🐙 (@clairegallagher) October 29, 2023

Sky sports trying to make Jos Verstappen look like a good person/dad just doesn’t sit right with me. — Beezy 🦁 (@BarryTheCool) October 29, 2023

“emotional durability” shut the hell up jos verstappen is a child abuser and you all are sympathizing with him and its disgusting Stop excusing him — twslug (@twslug) October 29, 2023

@SkySportsF1 doing a feature trying to humanise an abusive racist thug like Jos Verstappen is just revolting #MexicoGP — Jake (@JakeThomasLong) October 29, 2023

A #SkyF1 interview with Jos Verstappen. 🤢



On a race weekend that’s meant to be about #Racepect , why feature a man who has shown so little, particularly to some of the women in his life? #F1 #MexicoGP — Rob Myers (@RobLMyers) October 29, 2023

f1 shouldn’t give jos verstappen the time of day he’s a nasty individual — charlie 🕷️ (@bookcedes) October 29, 2023

Interesting to see @SkySportsF1 trying to rehabilitate the image of Jos Verstappen. #F1 — Dave Humphreys (@LordHumphreys) October 29, 2023

Jos Verstappen interview? Yeah no thanks. — Daniel Fawcett (@DanTheManF1) October 29, 2023

doing a package on Jos Verstappen for Checo’s home race is CRAAAAZY — claire bader (@clairebader) October 29, 2023

Jos verstappen on tv? Tv being muted — Ross Sheppard (@RSheppard_) October 29, 2023

@SkySportsF1 why you giving Jos Verstappen air time? Horrible man — Louis (@babybottas) October 29, 2023

Dear @SkySportsF1

Get Jos Verstappen off our screens.

Thanks — Jackie (@JackieF1nut) October 29, 2023

someone tell me why tf they're putting a feature of Jos Verstappen pre-mexico GP? Why give this abusive POS a platform?? #mexicogp#F1 — sonja (taylor’s version) (@vxnom_exe) October 29, 2023

Sky Sports doing a piece with Jos Verstappen!



This is why people watch illegal streams! — Marty 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ⛳ 🏎️ (@MartyWilliams63) October 29, 2023

why are sky still giving jos verstappen air time , wife beating cunt — Jai 🐺 (@jaijjordan) October 29, 2023

