Brian Van Hinthum

Maandag 30 oktober 2023 10:14

De race van Sergio Pérez eindigde zondag al vroeg in tranen, nadat de Mexicaan iets te vroeg instuurde op Charles Leclerc en uiteindelijk een DNF achter zijn naam kreeg. Dr. Helmut Marko neemt zijn coureur niks kwalijk én zegt bovendien dat zijn zitje voor 2024 veilig is.

Pérez droomde nog zó van een een prachtig weekend voor zijn eigen Mexicaanse fans. De man uit Guadalajara stond vanzelfsprekend het hele weekend in de schijnwerpers voor de neus van zijn enthousiaste eigen fans en nadat hij ietwat teleurstellend op P5 eindigde in de kwalificatie, hoopte hij op zondag alsnog met de overwinning aan de haal te gaan in Mexico-Stad. De race van de geplaagde Mexicaan verliep echter verre van hoe hij het gewenst had en was al na één ronde afgelopen.

Artikel gaat verder onder video

Marko troost Pérez

De Red Bull-coureur beleefde een geniale start, vloog de Ferrari's voorbij en leek even misschien wel de kop van de race te kunnen pakken. De iets te enthousiaste Pérez stuurde echter wel heel fanatiek in en raakte Charles Leclerc, waardoor hij uiteindelijk teveel schade opliep om verder te kunnen. Marko neemt het Pérez niet kwalijk: "Het was gewoon pech, een raceongeluk. Hij had een goede start en moest er wel voor gaan. Hij reed het hele weekend erg goed, totdat hij dit raceongeluk had", zo vertelt hij tegenover FOX Sports Mexico.

Contractsituatie Pérez

Ondanks het goede weekend is Hamilton weer tot op twintig punten genaderd, terwijl Daniel Ricciardo de druk opvoerde met een geweldige race voor AlphaTauri. "Hij moet nu zeker tijdens één van de twee races voor Hamilton eindigen om zijn tweede positie te redden. Hij staat nog steeds twintig punten voor. Ik denk niet dat hij nog eens zo'n ongelukkige race heeft waarin hij negentien punten verliest." Ten slotte geeft de Oostenrijker nog eens duidelijkheid voor volgend jaar: "We hebben een contract met hem en alles is duidelijk tot en met 2024", zo zegt de adviseur luid en duidelijk.

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.