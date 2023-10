Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt terug op een wedstrijd met twee gezichten. Zo zag hij Max Verstappen wederom een dominante prestatie neerzetten in Mexico en Sergio Pérez zag hij bezwijken onder de immense druk die op hem lag.

Voor beide mannen van Red Bull Racing lag er zondagavond in Mexico een taak te wachten. Zo moest Verstappen zichzelf naar de overwinning rijden vanaf P3 en Pérez wilde vanaf P5 stappen maken. Voor de Mexicaanse Red Bull-coureur was de race na een paar honderd meter echter weer voorbij. In een poging om Charles Leclerc en Max Verstappen te verschalken, stuurde 'Checo' in bocht één net iets te veel in en kwam daardoor tegen de Ferrari van de Monegask aan. Daar waar Leclerc zijn race kon vervolgen, moest Pérez zijn race staken.

Zuur voor Pérez

"Wat een enorm contrast zeg", zo opent Horner bij Sky Sports F1. "Weer een geweldige race van Max, met totale dominantie. Voor 'Checo' was het enorm zuur in zijn thuisrace. Hij had een raketstart en zoveel momentum toen hij die eerste bocht in ging. Je kan het hem niet kwalijk nemen dat hij ervoor ging en de leiding wilde pakken in zijn thuisrace", zo snapt de teambaas zijn coureur enigszins.

'Drie coureurs door bocht één? Dat gaat niet'

Toch eindigde het allemaal in tranen voor Pérez, die voor het thuispubliek wilde schitteren. "Hij heeft dertien jaar aan Formule 1-ervaring. Als hij dan door een moeilijke fase gaat, dan moeten we hem steunen. Hij had een goed weekend, tot dat punt. Hij ging voor de koppositie in zijn thuisrace, in Mexico-Stad, met dat publiek dat fanatiek achter hem staat en drie coureurs in bocht één, dat gaat niet altijd. Hij zat gewoon aan de verkeerde kant", aldus Horner.