Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat hij een weddenschap had met de race-engineer van Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, over wie er na de eerste bocht van de F1 GP van Mexico-Stad op P1 zou liggen.

Verstappen begon de race vanaf P3 nadat hij op zaterdag was verrast door de twee auto's van Ferrari, maar de schade was op zondag al snel hersteld. De Nederlander reed na de eerste bocht al op P1, omdat Sergio Pérez besloot richting de eerste bocht drie wijd te gaan en vervolgens in te sturen op de auto van Charles Leclerc. Het leverde schade en uiteindelijk ook een DNF op voor de Mexicaan, terwijl Verstappen kon profiteren. De Nederlander domineerde vervolgens de race en boekte zijn zestiende zege van 2023, wat een verbetering is van zijn eigen F1-record uit 2022.

Marko had weddenschap met Lambiase

In gesprek met Motorspot.com geeft Marko aan dat hij een weddenschap had met Lambiase, een weddenschap die hij won. "Max heeft eigenlijk alles goed gedaan, waarbij zijn start een meesterwerk was. Ik had een weddenschap met Gianpiero Lambiase afgesloten over de vraag wie zou leiden na bocht 1. GP [Lambiase] heeft die weddenschap verloren. Met Max wed ik niet meer, maar met GP [Lambiase] wel. Het was de tweede keer en ik heb ook tweemaal gewonnen."

Goede start Verstappen beslissend

Volgens Marko hielp de start Verstappen enorm op weg naar zijn zestiende zege van 2023. "Door de goede start kon Max vervolgens zijn eigen ding doen. Hij was de wedstrijd eigenlijk net zoals gewoonlijk aan het controleren. De rode vlag kwam alleen op een ongelukkig moment voor ons. Zonder die rode vlag had onze dominantie volgens mij nog groter kunnen zijn. Max had een extra set van de harde banden vergeleken met alle anderen, dus daardoor kwam die rode vlag een beetje ongelukkig uit."

