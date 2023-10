Verstappen ook in tweede vrije training Mexico-Stad het snelst, Norris volgt op de voet

Jan Bolscher

Max Verstappen heeft ook de tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Mexico-Stad als snelste afgesloten. De top drie op het Autódromo Hermanos Rodríguez werd gecompleteerd door Lando Norris en Charles Leclerc.

De eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad werd als snelste afgesloten door Max Verstappen. Hij eindigde met een 1.19.718 bovenaan de tijdenlijst, op de voet gevolgd door Alexander Albon. Thuisheld Sergio Pérez legde beslag op de derde stek. Waar in VT2 vijf rookies hun opwachting mochten maken, verschenen in de tweede vrije training de vertrouwde twintig namen weer op het circuit. Yuki Tsunoda, George Russell, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Valtteri Bottas begonnen zodoende aan hun eerste meters van het weekend. De sessie ging met een buitentemperatuur van 27 graden Celsius en een baantemperatuur van 40 graden Celsius van start.

Plotseling buitje in openingsfase

Het Autódromo Hermanos Rodríguez is gelegen op 2.200 meter hoogte, het hoogstgelegen circuit op de Formule 1-kalender. Dit vormt traditiegetrouw - en zo ook in de eerste vrije training - een uitdaging voor de teams, omdat de ijle lucht een impact heeft op het motorische materiaal. Een groot deel van de coureurs kwam bij het vrijgeven van de baan dan ook direct naar buiten, om zo snel mogelijk zoveel mogelijk meters te maken. Het weer speelde echter een verrassende factor in de openingsfase. Uit het nieuws kwam er een regenbuitje het circuit overwaaien, maar door het warme asfalt ondervonden de coureurs hier weinig hinder van. Na de eerste tien minuten was het Albon die op de Pirelli-testband de snelste tijd in handen had: 1.20.075 voor de Williams-coureur.

Momentje voor Alonso

Met nog 35 minuten te gaan was er een groot moment voor Fernando Alonso. De Aston Martin-coureur verloor de controle over zijn auto bij het uitkomen van bocht negen, waardoor hij in een spin raakte. De Spanjaard wist de muur echter te ontwijken en kon zodoende zijn weg vervolgen. Ondertussen werd de baan in hoog tempo sneller. Verstappen stond op dit punt bovenaan de tijdenlijst met een 1.18.686 op de zachte band, gevolgd door Lando Norris (1.18.805 op de zachte band), Lewis Hamilton (1.19.024 op de zachte band), Esteban Ocon (1.19.077 op de zachte band) en Oscar Piastri (1.19.163 op de zachte band).

Kwalificatiesimulaties

In het laatste deel van de tweede vrije training werden er met name lange runs en kwalificatiesimulaties op de zachte band verreden. De tijdenlijst was hierdoor aan veel verandering onderhevig, met een aantal verrassende namen tijdelijk in de top drie. Zo was onder andere Valtteri Bottas op een gegeven moment terug te vinden op de derde stek, maar de Finse Alfa Romeo-coureur werd al snel weer van die plek geduwd door Charles Leclerc in de Ferrari. Richting het einde van de sessie begon de lijst met namen zich dan ook meer te vormen naar wat we kennen van andere weekenden dit seizoen.

Verstappen ook in tweede vrije training het snelst

Zo was het Verstappen die ook de tweede vrije training als snelste afsloot, dit keer met een 1.18.686. Omdat het ook in de slotfase weer wat begon te druppelen, werden er geen tijden meer aangescherpt. Norris eindigde op de tweede stek met een 1.18.805, gevolgd door Leclerc (1.18.952), Bottas (1.18.955) en Perez (1.18.988). Voor Mercedes lijkt er nog werk aan de winkel. Hamilton bleef steken op de zevende stek, met Russell verder naar achteren op P10.