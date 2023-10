Vincent Bruins

Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn allebei gediskwalificeerd na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mercedes en de Ferrari kwamen niet door de technische keuring na de Formule 1-wedstrijd op Circuit of the Americas.

Hamilton en Leclerc kwamen als tweede en zesde over de streep, respectievelijk, maar de twee teams werden na afloop van de race op het matje geroepen bij de stewards. Bij de technische afdeling van de FIA werd namelijk de ontdekking gedaan dat bij beide auto's de plank van de vloer teveel versleten was en dat heeft diskwalificaties tot gevolg. "Tijdens de hoorzitting erkende het team dat de door de FIA Technical Team-uitgevoerde meting correct was en verklaarde dat de hoge slijtage van de skidpads waarschijnlijk een gevolg was van de unieke combinatie van het hobbelige circuit en het sprintformat, waardoor de tijd om de auto voor de race af te stellen en te checken minimaal was," lieten de stewards weten na de beslissing om Hamilton en Leclerc te diskwalificeren.

Overtreding Artikel 3.5.9.e

"De stewards benadrukken dat het de taak van de deelnemer is om ervoor te zorgen dat de auto te allen tijde tijdens een evenement voldoet aan de reglementen," zo werd er verder door de internationale autosportbond uitgelegd. "In dit specifieke geval waren [de afmetingen van] de rear skid in het gebied dat staat gedefinieerd in het rapport van de technische afdeling, buiten de drempelwaardes die staan aangegeven in Artikel 3.5.9.e van de technische reglementen van de Formule 1, waarin een tolerantie voor slijtage wordt toegelaten. Daarom is de standaardstraf voor een overtreding van de technische reglementen opgelegd." In Artikel 3.5.9.e staat dat de dikte van de plank van de vloer 10 millimeter moet zijn, met een speling van 0,2 millimeter, wanneer deze nieuw is voor de race. Een minimale dikte van 9 millimeter wordt geaccepteerd vanwege slijtage door het schrapen over het asfalt en de kerbs. Als de plank minder dan 9 millimeter dik is, dan zou dat erop kunnen wijzen dat de auto te laag bij de grond lag, omdat er meer is weggesleten, en dit mag absoluut niet.

Eerste punt voor Sargeant

De diskwalificaties hebben grote gevolgen voor de uitslag van de race in Austin, Texas. Lando Norris schuift op van de derde naar de tweede plaats en Carlos Sainz van de vierde naar de derde plaats. Het is niet de eerste keer dat de Spanjaard een podiumresultaat in handen krijgt na straffen van andere coureurs. Sergio Pérez is nu geklasseerd als vierde en loopt flink uit op Hamilton in de tussenstand. George Russell completeert de nieuwe top vijf voor Pierre Gasly en Lance Stroll. Laatstgenoemde heeft hiermee zijn beste resultaat gescoord sinds de Grand Prix van Spanje. Eindelijk zit het de Aston Martin-coureur, die sinds de zomerstop geen enkele keer in de top tien wist te eindigen, dus een beetje mee. Yuki Tsunoda pakt met P8 en de snelste ronde belangrijke punten voor AlphaTauri dat nu nog maar twee punten achter Haas ligt bij de constructeurs. Williams-coureur Alexander Albon is opgeschoven naar de negende stek. Diens teamgenoot Logan Sargeant kwam als twaalfde over de streep, maar wordt geklasseerd op P10 dankzij de diskwalificaties. Het is voor het eerst sinds de Italiaanse Grand Prix van 1993 dat een Amerikaanse coureur punten scoort in de Formule 1. Michael Andretti stond dertig jaar geleden op het podium met McLaren.