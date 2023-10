Verstappen domineert Sprint in Austin, Andretti zet volgende week al auto in windtunnel | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zondag 22 oktober 2023 01:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Deze zaterdag op Circuit of the Americas in Austin stond volledig in het teken van de Sprint. Deze werd gedomineerd door Max Verstappen die tijdens de race zijn eigen plezier moest maken door wat meer te pushen. Lewis Hamilton werd tweede, een positie waar hij tevreden mee kan zijn. De Mercedes-coureur kijkt vooral uit naar de Grand Prix van de Verenigde Staten van zondag, omdat Verstappen dan vanaf P6 moet beginnen. De Nederlander werd zesde in de kwalificatie van vrijdag die de grid voor zondag bepaalt, omdat hij de track limits had overschreden. De FIA heeft deze nu bij drie bochten aangepast. Michael Andretti is ook in Texas aanwezig en geeft een interessante update over de progressie van zijn nieuwe team. Verder gaat Zak Brown in op de lovende woorden van Verstappen over McLaren.

Brown kan zich vinden in woorden Verstappen: "Inderdaad een geweldige line-up"

Zak Brown kan zich vinden in de woorden van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen liet eerder deze maand in Qatar optekenen dat het team van McLaren momenteel over misschien wel de beste line-up van de Formule 1-grid beschikt. "Ik denk dat zij als team het meest consistent zijn, als je het vergelijkt met de anderen achter ons. Ik denk dat McLaren de beste line-up heeft van iedereen. Dus ja, ze doen het heel erg goed," aldus de Nederlander. Teambaas Brown kan zich vinden in die woorden, zo blijkt als hij naar de uitspraken van Verstappen wordt gevraagd: "Ze zijn elkaar hard aan het pushen, maar ik denk dat dat goed is voor hen beiden en goed is voor het team."

FIA past track limits aan in drie bochten in Austin na klachten van coureurs

De track limits op Circuit of the Americas zijn tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten aangepast. Daar heeft de FIA op de zaterdagochtend vóór de Sprint Shootout en de Sprint voor gezorgd. Tijdens de vrije training in Austin moesten maar liefst meer dan zeventig rondetijden worden geschrapt, vanwege het overschrijden van de track limits, en in de vrijdagskwalificatie - de sessie die de grid voor de Grand Prix van zondag bepaalt - waren het er acht, waaronder die van Max Verstappen wiens tijd goed genoeg was geweest voor de pole position. Hij viel terug naar de zesde stek achter Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, Carlos Sainz en George Russell. Na de vrijdag in Texas stroomden klachten van coureurs binnen bij de FIA en dus werd op zaterdagochtend besloten om bij drie bochten de track limits aan te passen om de coureurs wat meer speelruimte te geven.

Susie Wolff hoopt op meer support voor F1 Academy: "Beetje triest dat het altijd Lewis is"

De F1 Academy staat dit weekend voor het eerst in het voorprogramma van de Formule 1. Susie Wolff hoopt dat de raceklasse voor vrouwen meer steun gaat krijgen dan alleen maar van Lewis Hamilton. "Het is een beetje triest dat het altijd Lewis is," vertelde de F1 Academy-managing director bij Sky Sports F1. "Hij is altijd degene die steun biedt en langskomt, en volgens mij komt dat uiteindelijk doordat hij weet hoe het is om de enige te zijn en daarom die affiniteit heeft. Maar er zullen tien F1-teams zijn met hun eigen kleurstelling, dus ik verwacht volgend seizoen veel meer interactie van de F1-teams, omdat zij de platforms en de stemmen hebben, en ik denk dat dat enorm veel gaat helpen, omdat dit geen project voor de korte termijn is. Als we succes willen zien, dan moet dat voor de lange termijn zijn." Wolff benadrukte dat het wel bloed, zweet en tranen vergde om alle tien teams te laten tekenen voor het plan om de F1 Academy op deze manier te steunen. Ze ziet al wel de positieve effecten ervan.

Andretti volop bezig met voorbereidingen voor 2025: "Auto staat volgende week in windtunnel"

Andretti Global hoopt in 2025 mee te doen aan de Formule 1. Ondanks dat het nog geen goedkeuring heeft gekregen van de commerciële kant van de koningsklasse, maar wel van de FIA, is het kersverse team alsnog volop bezig met de voorbereidingen. Michael Andretti geeft een update. "We gaan nog steeds voor 2025," vertelde hij in Texas bij Sky Sports F1 over het seizoen waarin hij hoopt zijn intrede te maken. De teameigenaar die in Italië in 1993 op het podium stond, onthulde dat Andretti Global al een auto heeft gebouwd volgens de huidige technische reglementen. "Onze auto staat volgende week in de windtunnel. We hebben al een auto gebouwd volgens de specificaties van 2023. We zijn dus volop bezig, we zijn een team aan het opbouwen en momenteel gaan we dus voor 2025, maar het kan ook nog 2026 worden. We gaan het zien." Andretti Global zal de windtunnel van Toyota gebruiken in Keulen.

Hamilton kijkt na P2 in Sprint vooruit op zondag: "Zou geweldig zijn om Max achter ons te houden"

Lewis Hamilton had zich als derde gekwalificeerd voor de Sprint op Circuit of the Americas en kon bij de start meteen een plekje goedmaken op Charles Leclerc. Hij moest echter al gauw zijn meerdere erkennen in de snellere Max Verstappen. "Dat was een leuke race," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen na de zaterdagsrace. "Ik had een goede start richting bocht 1, een leuk gevecht met Charles. Ik probeerde op het begin nog om dichterbij Max te komen, maar qua snelheid zijn ze momenteel onverslaanbaar. Maar ik ben wel blij dat het gat iets kleiner is geworden, al moeten we nog flinke vooruitgang boeken om er ook toe in staat te zijn de snelheid die hij had, voor de gehele race vol te houden. Desalniettemin ben ik blij om weer op het podium te staan."

Verstappen cruiset naar overwinning: "Een beetje lol gehad door iets meer te pushen"

Max Verstappen heeft de Sprint van het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten op zijn naam gezet. De Nederlander startte vanaf kop, moest Charles Leclerc in de eerste honderd meter nog verdedigen, maar kon daarna rustig in zijn ritme komen. Lewis Hamilton ging voorbij aan Leclerc om de tweede plek te pakken. "Dat was best krap, ja," zei Verstappen over de start direct na de zaterdagswedsrijd. "Gelukkig is er veel ruimte in de eerste bocht, dus dat hielp wel. Daarna kon ik de race controleren en het tempo beheren. Op het einde heb ik nog een beetje lol gehad door iets meer te pushen." Hamilton lag eventjes in de DRS-afstand van Verstappen, maar die was daar niet van onder de indruk. "Het waren een paar ronden, iets van acht à negen tiende van een seconde. Dat was nog wel te controleren in de remzone. DRS is hier, met de grote achtervleugels, wel enorm krachtig. Toen ik uit de DRS was, toen kon ik in mijn ritme komen en de snelheid van de auto was gewoon erg goed."