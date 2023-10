Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 13:09

Zak Brown kan zich vinden in de woorden van Max Verstappen. De drievoudig wereldkampioen liet recent optekenen dat het team van McLaren momenteel over misschien wel de beste line-up van de Formule 1-grid beschikt.

Het team van McLaren doet momenteel zowel op als naast de baan goede zaken. Sinds de zomerstop heeft de Britse formatie een enorme stap gezet qua performance, wat heeft geleid tot meerdere podiumplaatsen. Ook de derde plaats in het constructeurskampioenschap is nog niet uit zicht. Daarnaast heeft de formatie in de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri twee indrukwekkende coureurs onder contract staan. Norris heeft de afgelopen jaren al vaker laten zien wat hij kan, maar ook Piastri gooit dit jaar als rookie zeer hoge ogen. Hij verlengde zijn contract recent tot eind 2026.

Artikel gaat verder onder video

Complimenten van Verstappen

De goede vorm van McLaren en diens coureurs is ook Verstappen niet ontgaan. In Qatar eerder deze maand stak hij de loftrompet over de Britse formatie: "Ik denk dat zij als team het meest consistent zijn, als je het vergelijkt met de anderen achter ons", klonk het onder andere. "Ik denk dat McLaren de beste line-up heeft van iedereen. Dus ja, ze doen het heel erg goed. En ja, het zal interessant worden richting het einde van het jaar. Maar ik denk dat de start van volgend jaar laat zien waar iedereen staat."

Geen grote fouten gemaakt

Brown kan zich vinden in de woorden van de Nederlander, zo blijkt als hij naar de uitspraken van Verstappen wordt gevraagd: "Ze zijn elkaar hard aan het pushen, maar ik denk dat dat goed is voor hen beiden en goed is voor het team. Hier en daar hebben ze wat track limits gepakt, maar in vergelijking met fouten die je andere coureurs ziet maken waarbij ze in de muur belanden, hebben ze geen grote fouten gemaakt. Niet dat ze in de toekomst nooit meer zullen crashen, maar ze pushen elkaar flink. Ik denk dat ze van elkaar aan het leren zijn, en ik denk inderdaad dat het een geweldige line-up is", klinkt het.