Vincent Bruins

Zaterdag 21 oktober 2023 20:54 - Laatste update: 20:55

De track limits op Circuit of the Americas zijn tijdens het weekend van de Grand Prix van de Verenigde Staten aangepast. Daar heeft de FIA op de zaterdagochtend voor de Sprint Shootout en de Sprint voor gezorgd.

Het is het tweede raceweekend op rij dat de track limits middenin het evenement worden gewijzigd. Ook op het Lusail International Circuit voor de Grand Prix van Qatar moest de internationale autosportbond ingrijpen. Tijdens de vrije training in Austin moesten maar liefst meer dan zeventig rondetijden worden verwijderd, vanwege het overschrijden van de track limits. In de vrijdagskwalificatie, de sessie die de startgrid voor de zondag bepaalde, werden acht tijden geschrapt, waaronder die van Max Verstappen.

Bochten 9, 12 en 19

Die geschrapte rondetijd van Verstappen gebeurde in Q3 en het was goed genoeg geweest voor de pole position, maar deze werd dus van de Red Bull-coureur afgenomen. Hij viel terug naar de zesde stek achter Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton, Carlos Sainz en George Russell. Na de vrijdag in Texas stroomden klachten van coureurs binnen bij de FIA en dus is er besloten om bij drie bochten de track limits aan te passen om de coureurs wat meer speelruimte te geven. In bochten 9, 12 en 19 is de witte lijn naast de kerb ietwat verbreed. Bocht 19 is waar Verstappen net over het randje ging en daardoor zijn ronde kwijtraakte. Waren de track limits tijdens de vrijdagskwalificatie hetzelfde als vanaf de zaterdag, wie weet of de wereldkampioen dan zijn tijd had mogen behouden.