Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 11:15

Charles Leclerc geeft aan dat hij lang geleden al is gestopt met nadenken over wat er mogelijk is tijdens een raceweekend, omdat het volgens de Ferrari-coureur onmogelijk te voorspellen is waar zijn team precies staat.

Leclerc legde in de Verenigde Staten op verrassende wijze beslag op pole position voor de Grand Prix van aanstaande zondag. De Monegask zette een 1.34.723 op het bord en leek zich daarmee in eerste instantie als tweede te kwalificeren, maar door het wegvallen van Max Verstappen schoof hij door naar de eerste startplaats. De Nederlander ging tijdens zijn laatste snelle run te wijd in bocht negentien nadat hij in bocht één wat tijd had verloren bij het aanremmen. De rondetijd van de Limburger werd afgepakt, waardoor hij terugzakte naar de zesde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Gestopt met denken

Als Leclerc wordt gevraagd naar wat hij op voorhand dacht dat er mogelijk was in de kwalificatie, vertelt hij: "Ik denk niet meer. Ik ben lang geleden al gestopt met denken, want ik ben dit jaar niet in staat te begrijpen waar we staan. Het is heel moeilijk om te voorspellen waar je zal staan tijdens het weekend. We zijn gewoon gefocust op onszelf. De auto voelde goed, maar ik was nog steeds positief verrast. Zelfs ondanks dat alles goed voelde, had ik niet verwacht om voor pole te vechten", aldus de 26-jarige coureur.

Verstappen een bedreiging

Hij vervolgt: "Het is hier heel hobbelig. De auto voelde vandaag absoluut goed op de hobbels. Dat geeft zelfvertrouwen om te pushen in alle hogesnelheidsbochten. Dat is normaal onze zwakte, maar misschien konden we de anderen op z'n minst matchen omdat onze auto goed was op die hobbels. Daarnaast was onze auto sterk in de medium- en lagesnelheidsbochten." Of Verstappen vanaf P6 een bedreiging vormt? "Absoluut. Red Bull is zoals altijd erg sterk, en Max zit er dit jaar constant bovenop. Hij zal absoluut een bedreiging vormen en naar voren komen morgen [zondag, red.]."