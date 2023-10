Verstappen cruiset naar overwinning: "Een beetje lol gehad door iets meer te pushen"

Remy Ramjiawan

Zondag 22 oktober 2023 00:53 - Laatste update: 01:25

Max Verstappen heeft de sprintrace van het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten op zijn naam gezet. De Nederlander startte vanaf kop, moest Charles Leclerc in de eerste honderd meter nog verdedigen, maar kon daarna rustig in zijn ritme komen.

Toen de lichten uitging op het Circuit of the Americas moest Verstappen direct zijn koppositie verdedigen ten opzichte van Leclerc. De Nederlander kneep de linkerkant af en ging als eerste de eerste bocht in. De Ferrari-coureur verloor daarna de tweede plek aan Hamilton, die vervolgens even in de DRS van Verstappen zat. Na een aantal ronden trok de Nederlander echter een gat en toen de zwart-witgeblokte vlag werd gezwaaid was de voorsprong bijna tien seconden.

Artikel gaat verder onder video

'Op het einde een beetje lol gehad'

Verstappen moest direct de koppositie verdedigen: "Dat was best krap, ja. Gelukkig is er veel ruimte in de eerste bocht, dus dat hielp wel. Daarna kon ik de race controleren en het tempo beheren. Op het einde heb ik nog een beetje lol gehad door iets meer te pushen." Hamilton lag eventjes in de DRS-afstand van Verstappen, maar die was daar niet van onder de indruk. "Het waren een paar ronden, iets van acht a negen tiende van een seconde. Dat was nog wel te controleren in de remzone. DRS is hier, met de grote achtervleugels, wel enorm krachtig. Toen ik uit de DRS was, toen kon ik in mijn ritme komen en de snelheid van de auto was gewoon erg goed", zo legt hij uit.

'Natuurlijk willen we zondag winnen'

De Limburger vertrekt zondagavond vanaf de zesde plek en weet dus dat het met het tempo van de RB19 wel goed zit in Austin. "Morgen heb ik die racepace nodig als ik vanaf P6 ga starten. Dat gaat wel iets anders worden dan vandaag, maar dat maakt het wel weer interessant. Hopelijk kan ik wat plezier hebben met een paar inhaalmanoeuvres en natuurlijk willen we winnen", aldus de drievoudig kampioen.