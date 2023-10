Speciale RB19 voor Austin, "Horner wilde macht over Red Bull Racing"

Redactie

Donderdag 19 oktober 2023 12:16

Het Grand Prix-weekend in Austin is aangebroken en niet alleen het Amerikaanse Haas heeft een speciale kleurenstelling op de wagen gezet. Ook Red Bull Racing komt met een tijdelijke livery voor de race op het Circuits of The Americas. Daarnaast staat teambaas Christian Horner deze week in de hoofdrol en dat heeft alles te maken met de mogelijke onrust in de top van het team, waarbij Helmut Marko lijnrecht tegenover de teambaas zou staan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.