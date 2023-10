Horner reageert op berichten rondom Marko, Steiner verwacht discussie over status AlphaTauri | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Woensdag 18 oktober 2023 21:47

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten staat dit weekeinde op het programma. Er is hier en daar toch wat nieuws naar buiten gekomen in aanloop daarvan. Zo heeft Christian Horner zich uitgelaten over de berichten over de onrust in de top van Red Bull Racing, met Helmut Marko. Guenther Steiner stelt dat er in de nabije toekomst misschien wel vragen zullen worden gesteld over het zusterteam van Red Bull Racing in de Formule 1 en Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll kijkt toch wel enigszins jaloers naar wat er bij het Oostenrijkse team allemaal gebeurt. Dit is de GPFans Recap van woensdag 18 oktober.

Artikel gaat verder onder video

Rosberg over Pérez: "Zoals hij nu rijdt moet Red Bull overwegen hem te ontslaan"

Voor Nico Rosberg is de maat bijna vol voor Sergio Pérez. De Mexicaan bevindt zich wederom in een kwakkelende vorm en de kampioen van 2016 stelt dat de tijd toch wel begint te dringen voor 'Checo'. Mocht Pérez blijven onderpresteren, dan verwacht Rosberg zelfs dat Pérez in 2024 niet meer bij Red Bull zal zitten. Hele artikel lezen? Klik hier

Auto Bild: 'Horner wilde macht over Red Bull Racing én AlphaTauri'

Volgens het Duitse Auto Bild is er wel degelijk wat aan de hand in de top van Red Bull Racing, hoewel beide hoofdpersonen - Helmut Marko en Christian Horner - ontkennen dat er spanningen zijn. Het Duitse medium heeft begrepen dat er hier en daar wat pogingen zijn gedaan door Horner om Marko buitenspel te zetten. Hele artikel lezen? Klik hier

Aston Martin-eigenaar Stroll gelooft in uitdagen Red Bull: "Ik ben heel erg jaloers"

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll kijkt toch wel met een schuin oog naar het team uit Milton Keynes. De Canadese eigenaar van Aston Martin timmert al jaren aan de weg en geeft toe dat hij toch wel met wat jaloezie richting Max Verstappen en Red Bull Racing kijkt. Wel geeft hij direct een waarschuwing, want met de nieuwe windtunnel die eraan komt, hoopt hij Red Bull snel te kunnen gaan uitdagen. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner reageert op geruchten rondom Marko: "Zie geen reden tot verandering"

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de berichten over een mogelijke machtsstrijd binnen het team ook meegekregen en voelde zich genoodzaakt om ook te reageren. Helmut Marko kwam dinsdag al met zijn reactie op het geheel, Horner doet uit de doeken dat hij geen reden ziet om de dingen nu te gaan veranderen. Hele artikel lezen? Klik hier

Steiner verwacht discussie over twee teams Red Bull in F1: "Er gaan vragen komen"

Red Bull Racing beschikt met zusterteam AlphaTauri effectief gezien over vier Formule 1-stoeltjes. Die verhouding gaat volgens Haas-teambaas Guenther Steiner toch wel de nodige vraagtekens oproepen. Zeker nu er teams klaarstaan die willen gaan deelnemen aan de sport. Hele artikel lezen? Klik hier