Lars Leeftink

Woensdag 18 oktober 2023 13:19 - Laatste update: 13:22

Guenther Steiner, teambaas van Haas in de Formule 1, weet als geen ander hoe lastig het is om als nieuwe team in de koningsklasse terecht te komen. Andretti lijkt het voor elkaar te hebben, maar volgens Steiner moet er serieus gekeken worden naar de situatie bij Red Bull Racing. Het team heeft, als enige, twee teams in de koningsklasse door de aanwezigheid van AlphaTauri en volgens Steiner gaat dit vroeg of laat voor vraagtekens zorgen.

Sinds 2006 heeft het team, dat in 2005 met Red Bull Racing haar debuut maakte in de sport, met Toro Rosso [nu AlphaTauri] twee teams in de koningsklasse. In gesprek met RaceFans spreekt Steiner zich hardop uit over het feit dat Red Bull Racing, als enige team in de sport, twee teams heeft. Volgens de teambaas van Haas is dit in andere sporten niet denkbaar en moet de FIA samen met de Formule 1 hier serieus naar kijken. "Er zijn natuurlijk veel andere sporten waar dat niet is toegestaan. Maar tot nu toe was dit geen probleem."

Argumenten

Volgens Steiner zal er op een gegeven moment geklaagd worden over het feit dat Red Bull twee teams in de Formule 1 heeft, zeker ook gezien het feit dat andere partijen een F1-team op willen richten maar in de weg worden gezeten door het feit dat de huidige teams niet meer dan tien teams in de sport willen vanwege de verdeling van het prijzengeld. AlphaTauri heeft als tweede team zo'n plekje ook in handen en dat kan volgens Steiner wel eens kritisch bekeken gaan worden. "Omdat de sport steeds populairder wordt en financieel steeds meer waard wordt, zullen er steeds meer van dit soort dingen komen omdat alles moeilijker wordt. Dus dit zal zeker een argument zijn dat vroeg of laat ter sprake zal komen."

Vragen stellen

"Maar op een gegeven moment zullen er vragen worden gesteld en zullen er antwoorden komen waarom het werkt of waarom het niet zou moeten werken", vervolgt Steiner. Hij ziet, op de korte termijn, echter niet veel veranderen. "Het is niet [de moeite waard om] hier nu op te reageren omdat het al een lange tijd werkt." Steiner is de teambaas van het enige Amerikaanse team op de grid, iets wat straks door Andretti anders kan worden. Het team mag, als de FOM dit goedkeurt, vanaf 2025 of 2026 de sport komen versterken. Het gaat dit, vanaf 2026, doen met Cadillac en zal in 2025 nog wel een leverancier moeten vinden. Honda en Alpine zouden hiervoor de grootste kanshebbers zijn.