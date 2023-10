Lars Leeftink

Jos Verstappen heeft gesuggereerd dat de langdurige relatie van zoon Max Verstappen, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, met race engineer Gianpiero Lambiase van cruciaal belang is voor zijn drie wereldkampioenschappen in de koningsklasse.

Tijdens alle 49 raceoverwinningen die Verstappen momenteel in de Formule 1 heeft geboekt, is Lambiase zijn race engineer geweest. In dezelfde geest als Mercedes race engineer Peter Bonnington, die bij elke titel en zege van Lewis Hamilton zo'n beetje betrokken was. De Italiaans-Britse race-engineer werkt al bijna twintig jaar in de Formule 1, maar begon zijn huidige rol bij Red Bull in 2015, aanvankelijk naast Daniil Kvyat. Nadat Kvyat halverwege het seizoen 2016 werd vervangen door Verstappen bij Red Bull Racing, begon Lambiase een band te vormen met de Nederlandse coureur.

Lambiase en Verstappen

In hun eerste race samen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016 deed Verstappen het ondenkbare en won hij de race bij zijn debuut voor Red Bull. Zeven jaar later en het tweetal breekt vandaag de dag nog steeds records. Een man met een uniek perspectief op de relatie van Max met Lambiase is Jos Verstappen. De voormalig F1-coureur heeft met eigen ogen gezien hoe ze samenwerken en vindt dat dit een voorbeeld is van het geweldige team dat zijn zoon bij Red Bull omringt.

Jos over samenwerking Lambiase en Verstappen

In gesprek met DAZN vertelde hij over het belang van de relatie tussen Lambiase en Verstappen voor hun succes. “Hij [Verstappen] werkt keihard, hij is geconcentreerd zoals het hoort, samen met de engineers. Natuurlijk weten ze wat hij wil. Hij is al zeven jaar bij hem, ze kennen elkaar goed. Dat merk je wel op de radio. Er zijn mensen in de buurt met wie hij wil samenwerken en ik denk dat dit allemaal tot deze prestatie heeft geleid.” De huidige prestaties van Max is ook een droom voor Jos Verstappen. "We hadden een droom dat we samen werkten. Toen hij jong was begon dat eerst met karts rijden, daarna hoe we naar de Formule 1 zouden komen. Vervolgens wil je een aantal races winnen. Dan wil je het kampioenschap winnen. Het is allemaal uitgekomen en nu wint hij de derde wereldtitel. Het is niet te geloven. Als je er echt over nadenkt. Ook de manier waarop hij het dit jaar deed is ongelooflijk. Hij moet klaar zijn, elke race 100 procent. Het is een geweldige prestatie.”