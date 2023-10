Remy Ramjiawan

Donderdag 19 oktober 2023 06:58

Tweevoudig Indycar-kampioen Álex Palou houdt de Formule 1 ook in de gaten en onthult bij AS dat hij vindt dat Max Verstappen de beste van de sport is en hoewel hij ook over de snelste auto beschikt, doet dat niets af van de kwaliteiten van de Nederlander.

Verstappen kent een uitermate dominant seizoen in 2023. De Limburger heeft momenteel al veertien zeges weten te pakken, waarvan tien op een rij. Toch heeft dat ook te maken met de snelle RB19, maar volgens Palou wordt daarmee te makkelijk over de capaciteit van de Limburger heen gekeken.

'Ook in simracen de beste'

Het duo kent elkaar goed, want ze racen weleens in de virtuele wereld met elkaar. "Het is nu natuurlijk iets lastiger om met elkaar af te spreken, omdat hij nog midden in zijn seizoen zit. Aan het einde van het jaar zullen we wel weer bij elkaar komen. Hij racet met zijn professionele iRacing-team en soms race ik dan tegen hem. Afgelopen jaar deden we mee aan de virtuele 12 uur van Sebring. Dat ging best goed, totdat we crashten en moesten opgeven", zo legt Palou uit over Verstappen. Ook tijdens het simracen bespeurt de IndyCar-kampioen de kwaliteiten van Verstappen. "We zijn vaak in de simulator terug te vinden, maar ook daar zie je dat hij de beste is. Hij heeft vaak net iets extra's, iets wat wij niet hebben. Dat zorgt ervoor dat hij met kop en schouders boven de rest uitsteekt."

Alleen Alonso komt in de buurt

Dat vindt Palou overigens niet alleen van de Limburger in de simulator. Op de vraag of hij wellicht momenteel de beste coureur in de Formule 1 is, reageert Palou: "Ja, dat denk ik wel. Al zit [Fernando] Alonso daar niet ver vandaan. Ondanks dat hij de beste auto heeft, laat hij soms zulke ongelooflijke actie zien op een hele makkelijke manier. Het verschil met zijn teamgenoot of de reeks van tien overwinningen achter elkaar, laten zien hoe speciaal hij is."