Zondag 15 oktober 2023 21:48

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is bijna dé week van de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas. Maar we blikken eerst nog even terug op het nieuws van deze zondag. De FIA heeft laten weten dat het opnieuw Lewis Hamilton gaat onderzoeken voor een incident in Qatar. Er is ook goed nieuws voor de zevenvoudig wereldkampioen: Mercedes werkt aan de problemen met zijn positie in de cockpit. Christian Horner legt uit waarom hij liever niet de verplichte pitstops tijdens de Qatar Grand Prix een andere keer terug wil zien. Ondertussen vertelt Max Verstappen over zijn speciale band met Gianpiero Lambiase en wijst Nico Rosberg een droomkandidaat aan om de nieuwe teamgenoot van Verstappen te worden. Daarnaast heeft een Mercedes-junior, die gezien wordt als een van de grootste jonge talenten, een kampioenschap gewoon op Zandvoort vandaag.

Wolff wil cockpit-problemen Hamilton oplossen: "Wil Lewis dat niet meer horen zeggen"

Teambaas Toto Wolff onthult dat Mercedes aan de slag is gegaan met een van de grootste kritiekpunten die Lewis Hamilton heeft aangegeven: de positie van de cockpit in de W14. De zevenvoudig kampioen zit naar zijn mening te ver naar voren en Wolff wil die kritiek volgend jaar niet meer horen, zo vertelt hij bij La Gazzetta Dello Sport. "We moeten terug naar de basis," zo vertelt Wolff over de wagen van volgend seizoen. Sinds de introductie van deze technische reglementen heeft Mercedes nog maar één overwinning behaald. Het Duitse team gaat daarnaast ook meteen aan de slag met de positie van de cockpit: "Ik wil Lewis niet meer horen zeggen: 'mijn cockpit zit te ver naar voren.'" Hoewel Mercedes het concept in 2023 heeft aangepast zijn er nog wel een heleboel vraagtekens en Wolff wil zich vooral richten op de dingen die het team al wel begrijpt.

Horner voelt niets voor verplichte pitstops: "Dat slaat nergens op"

Pirelli greep op het Lusail International Circuit in door een maximum stintlengte in te voeren. Het was allemaal bedoeld om de microscopische scheurtjes in de banden te voorkomen. Na de eerste training in Qatar werden deze scheuren gevonden. Als gevolg daarvan werden de track limits in bocht 12 en bocht 13 aangepast en mochten de coureurs niet meer dan achttien rondjes per stint afleggen. Dat zorgde ervoor dat iedereen aan kwalificatierondjes deed tijdens de Grand Prix. Toch wil Christian Horner niet dat dit een standaard iets binnen de sport gaat worden. "Ik denk dat je de vrijheid moet geven en dat creëert creativiteit. Verplichte pitstops? Het zal gevolgen hebben voor het einde van de kwalificatie en hoeveel ronden je rijdt in de kwalificatie om banden te sparen voor de race... dus voor mij slaat dat nergens op."

Mercedes-junior Antonelli pakt Formule Regional-kampioenschap met zege op Zandvoort

Er werd dit weekend volop geracet op Circuit Zandvoort. De Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) stond in het voorprogramma van de GT World Challenge en Andrea Kimi Antonelli heeft daar de titel gepakt. Hij wordt als een van de grootste jonge talenten van deze tijd gezien. Alles waarin hij rijdt, lijkt hij te winnen. Toto Wolff zal dan ook in zijn handjes wrijven. Antonelli hoort namelijk bij het Mercedes-juniorprogramma. Al in 2019 zette de nu 17-jarige Italiaan zijn handtekening bij Mercedes. Hij wordt dan ook beschouwd als een mogelijke opvolger voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Er was ook nog Nederlands succes op Zandvoort met een overwinning en een dubbelpodium.

Verstappen vertelt over relatie met engineer en komt met ideetje: "Moet compilatie van gemaakt worden"

Toen Max Verstappen debuteerde in de Formule 1, werd hij gekoppeld aan engineer Xevi Pujolar bij Toro Rosso. Na iets meer dan een seizoen maakte de Nederlander de promotie naar Red Bull Racing en daar zou hij samenwerken met Gianpiero Lambiase. De engineer van Italiaanse en Britse afkomst maakte zijn intrede in de koningsklasse bij Jordan in 2005 en bleef bij de renstal, terwijl het Midland, Spyker en uiteindelijk Force India werd. In zijn laatste seizoen daar was hij de engineer van Sergio Pérez, voordat hij voor 2015 de overstap maakte naar Red Bull. Sinds 2022 is hij voor de energiedrankfabrikant niet alleen de race-engineer van Verstappen, maar ook hoofd van de afdeling Race Engineering, een rol die hij overnam van Guillaume Rocquelin. Verstappen vertelt over zijn geweldige relatie met Lambiase en het brengt hem ook nog op een ideetje.

Rosberg wijst naar Albon: "Eigenlijk de droomkandidaat voor Red Bull Racing"

Nu de prestaties nog steeds niet zijn verbeterd bij Sergio Pérez, neemt de druk op zijn positie bij Red Bull Racing toe. Max Verstappen laat namelijk zien dat de snelheid in de RB19 aanwezig is, maar 'Checo' lijkt in 2023 veel moeite te hebben om het maximale uit de auto te halen. Ook in Qatar ging hij weer door de ondergrens. Zo kwam hij tijdens de kwalificatie niet verder dan P13, schoof hij tijdens de Sprint - buiten zijn schuld om - van de baan en overschreed de Mexicaan tijdens de Grand Prix zoveel track limits, dat hij diverse tijdstraffen kreeg toebedeeld. Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vermoedt dat Alexander Albon achter de schermen bij Red Bull als de ideale vervanger van Pérez wordt gezien.

FIA heropent onderzoek naar Hamilton die baan overstak in Qatar

De FIA gaat opnieuw onderzoek doen naar het incident met Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Qatar. De zevenvoudig kampioen schakelde zichzelf uit in de eerste bocht op het Lusail International Circuit door middel van contact met Mercedes-teamgenoot George Russell. De teleurgestelde Brit stak na de crash het circuit over om terug te lopen naar de pits. Hoewel hij daarvoor al een boete kreeg opgelegd van €50.000, waarvan €25.000 voorwaardelijk, gaat de internationale autosportbond toch opnieuw de feiten bekijken en wijst het orgaan naar de voorbeeldfunctie.