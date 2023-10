Remy Ramjiawan

Mercedes-teambaas Toto Wolff onthult dat het Duitse team aan de slag is gegaan met één van de grootste kritiekpunten die Lewis Hamilton heeft aangegeven: de positie van de cockpit in de W14. De zevenvoudig kampioen zit naar zijn mening te ver naar voren en de teambaas wil die kritiek volgend jaar niet meer horen, zo vertelt hij bij La Gazzetta Dello Sport.

De renstal uit Brackley probeert sinds de reglementswijziging van 2022 weer een wagen te bouwen waarmee Hamilton en teamgenoot George Russell om de overwinningen kunnen gaan vechten. Daarvoor heeft het team in het huidige seizoen het 'zeropod'-concept losgelaten, maar Hamilton heeft zelf ook een aantal keren aangegeven dat de zitpositie in de wagen ook niet naar zijn smaak is. Volgens Wolff is het team van plan om een voorspelbaardere auto te produceren voor volgend jaar en dan wordt ook direct het cockpit-probleem opgelost.

'Wil Lewis dat niet meer horen zeggen'

"We moeten terug naar de basis", zo vertelt Wolff over de wagen van volgend seizoen. Het Duitse team gaat daarnaast ook aan de slag met de positie van de cockpit: "Ik wil Lewis niet meer horen zeggen: 'mijn cockpit zit te ver naar voren.'" Hoewel Mercedes het concept in 2023 heeft aangepast zijn er nog wel een heleboel vraagtekens en Wolff wil zich vooral richten op de dingen die het team al wel begrijpt. "We weten wat we begrijpen en zullen geen aandacht besteden aan wat we niet begrijpen."

De afgelopen twee seizoenen was vooral de grote klacht dat de auto van Mercedes te onvoorspelbaar was. Dat is met de nieuwe conventionele sidepods, die tijdens het raceweekend in Monaco werd geïntroduceerd, gedeeltelijk opgelost. Toch is het team nog niet waar het wil zijn. "Het grootste probleem is dat de coureurs geen vertrouwen hebben in de auto. We moeten ze een solide basis geven om goede punten te scoren", aldus Wolff.