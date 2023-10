Remy Ramjiawan

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg vermoedt dat Alexander Albon achter de schermen bij Red Bull Racing als de ideale vervanger van Sergio Pérez wordt gezien. De Duitser wijst alleen wel naar de contractuele verplichting die de Britse Thai met Williams heeft.

Nu de prestaties nog steeds niet zijn verbeterd bij Pérez, neemt de druk op zijn positie bij het Oostenrijkse team toe. Max Verstappen laat namelijk zien dat de snelheid in de RB19 aanwezig is, maar 'Checo' lijkt in 2023 veel moeite te hebben om het maximale uit de auto te halen. Ook in Qatar ging Pérez weer door de ondergrens. Zo kwam hij tijdens de kwalificatie niet verder dan P13, schoof hij tijdens de Sprintrace - buiten zijn schuld om - van de baan en overschreed de Mexicaan tijdens de Grand Prix zoveel track limits, dat hij diverse tijdstraffen kreeg toebedeeld.

Droomkandidaat Albon

In gesprek met Sky Sport F1 wijst Rosberg naar Albon als ideale vervanger. "Albon zou eigenlijk de droomkandidaat zijn voor het Red Bull-team voor volgend jaar om Sergio Perez te vervangen, maar helaas, zoals Helmut Marko al zei, zit Albon vast aan een langetermijncontract bij Williams", zo wijst de Duitser direct naar de verplichtingen. Mocht het Oostenrijkse team daadwerkelijk overgaan tot vervanging van de Mexicaan, dan lijkt het voor de hand te liggen dat de vervanger uit de Red Bull-familie komt.

Gebrek aan vervangers

Helmut Marko gaf eerder al aan dat er momenteel een crisis heerst in het kamp van Pérez. De komende twee wedstrijden zouden daarin cruciaal kunnen worden, ondanks dat Marko niet direct heeft aangegeven dat het zitje van de Mexicaan op het spel staat. Dat heeft volgens de tachtigjarige Oostenrijker ook te maken met de eventuele vervanger, of het gebrek daaraan. "Ik val in herhaling, want Pérez heeft een contract en dat willen we respecteren. We doen er alles aan om hem weer aan de praat te krijgen. We hebben ook simpelweg geen alternatieven. Anders had hij een probleem", zo stelde hij eerder in gesprek met Sport1.