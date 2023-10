Remy Ramjiawan

Afgelopen weekend in Qatar dicteerde Pirelli de bandenstrategie. Door een probleem met het rubber mochten de stints niet langer duren dan achttien ronden en Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat hij er niets voor zou voelen, als dit vaste prik zou gaan worden.

Pirelli greep op het Losail International Circuit in door een maximum stint-lengte in te voeren. Het was allemaal bedoeld om de microscopische scheurtjes in de banden te voorkomen. Na de eerste training in Qatar werden deze scheuren gevonden. Als gevolg daarvan werden de track limits in bocht 12 en bocht 13 aangepast en mochten de coureurs niet meer dan achttien rondjes per stint afleggen.

Strategische opties

In de hedendaagse Formule 1 zijn er maar weinig variabelen om mee te spelen als team. De tactiek hoort daar uiteraard nog wel bij, al werd dat door de ingreep van Pirelli in Qatar, voor één race uitgeschakeld. Horner geeft bij Motorsport.com aan dat dit vooral een eenmalig iets moet blijven. "Vanuit het oogpunt van veiligheid begrijp ik volledig waarom ze het hebben gedaan." De RB19 is juist erg goed voor de banden en juist dat voordeel viel weg. "Het maakte het een stuk voorspelbaarder, omdat je weet wat de maximale stint-lengte voor elke auto was."

Vrijheid

Door de verplichte strategie hoefden coureurs niet op het management van de banden te letten en dat zorgde ervoor dat iedereen aan kwalificatierondjes deed tijdens de Grand Prix. Toch wil Horner niet dat dit een standaard iets binnen de sport gaat worden. "Ik denk dat je de vrijheid moet geven en dat creëert creativiteit. Verplichte pitstops? Het zal gevolgen hebben voor het einde van de kwalificatie en hoeveel ronden je rijdt in de kwalificatie om banden te sparen voor de race... dus voor mij slaat dat nergens op. Je wilt je snelste race rijden en of dat nu met één stop, twee stops of drie stops is. Dat is waar we moeten zijn", aldus de teambaas van Red Bull Racing.