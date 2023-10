FIA heropent onderzoek naar Hamilton die baan overstak in Qatar

Remy Ramjiawan

De FIA gaat opnieuw onderzoek doen naar het incident met Lewis Hamilton in Qatar. De zevenvoudig kampioen schakelde zichzelf uit in de eerste bocht op het Losail International Circuit en stak na dat incident het circuit over om terug te lopen naar de pitbox. Hoewel de Engelsman daarvoor een boete kreeg opgelegd van 50.000 euro, gaat de internationale autobond opnieuw de feiten bekijken en wijst het orgaan naar de voorbeeldfunctie.

Hamilton vertrok de Grand Prix van Qatar vanaf P3. De Brit koos voor de rode banden, waarmee hij veel grip had in de eerste ronde, zo was tijdens de Sprintrace al te zien. Teamgenoot George Russell ving de wedstrijd op zondag aan vanaf de tweede plek en hij koos net als polesitter Max Verstappen voor een compound harder. De zevenvoudig kampioen schoot uit de startblokken en sneed zijn teamgenoot bij het ingaan van de eerste bocht af en raakte zijn teamgenoot daarbij. Beide heren gleden de baan af, waarbij Hamilton niet meer verder kon, Russell wist zichzelf nog naar een vierde finishplek te rijden. Na het incident stak Hamilton de baan over en daar gaat de internationale autobond zich opnieuw over buigen.

Voorbeeldfunctie

Volgens een woordvoerder van de FIA is het onderzoek bedoeld om een nieuw precedent te scheppen voor de toekomst, maar er wordt vooral gewezen naar de voorbeeldfunctie van de 38-jarige coureur. "De FIA bekijkt opnieuw het incident waarbij Lewis Hamilton een live baan overstak tijdens de Grand Prix van Qatar. De FIA merkt op dat Lewis zich verontschuldigde tijdens de daaropvolgende hoorzitting van de stewards over het incident en erkende dat het oversteken een ernstige veiligheidsovertreding was. Gezien zijn voorbeeldfunctie maakt de FIA zich echter zorgen over de indruk die zijn acties kunnen hebben gewekt bij jongere coureurs", zo vertelt de woordvoerder bij Motorsport.com.

Incident zwaarder dan eerder gedacht

Naar verwachting zal er geen hogere straf aan Hamilton worden uitgedeeld, wel wil het orgaan een precedent scheppen voor de toekomst. Het incident wordt namelijk een week na dato toch iets zwaarder ingeschat, dan destijds in Qatar is beoordeeld. Ook is het moment in Qatar in een iets ander daglicht komen te staan na een incident met Joe Turney. De Britse karter kwam naast de baan te staan, na een gevecht om de leiding. Turney duwde zijn kart weer de baan op, maar werd vervolgens aangereden en liep verwondingen op aan zijn been.