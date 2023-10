Vincent Bruins

Zondag 15 oktober 2023 19:31 - Laatste update: 19:36

Er werd dit weekend volop geracet op Circuit Zandvoort. De Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) stond in het voorprogramma van de GT World Challenge en Andrea Kimi Antonelli heeft daar de titel gepakt. Twee Nederlanders kwamen ook nog op het podium terecht.

Antonelli wordt als een van de grootste jonge talenten van deze tijd gezien. Alles waarin hij rijdt, lijkt hij te winnen. Toto Wolff zal dan ook in zijn handjes wrijven. Antonelli hoort namelijk bij het Mercedes-juniorprogramma. Al in 2019 zette de nu 17-jarige Italiaan zijn handtekening bij Mercedes. Hij wordt dan ook beschouwd als een mogelijke opvolger voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Antonelli schreef meer dan tien kampioenschappen in het karten op zijn naam, waaronder op Europees niveau, voordat hij twee en een half jaar geleden zijn debuut in de autosport maakte. In 2022 en 2023 heeft hij de titels gepakt in het Duitse en Italiaanse Formule 4-kampioenschap, in de Formula 4 Cup van de FIA Motorsport Games, en in de Formula Regional Middle East. Daar komt nu nog een kampioenschap in FRECA bij.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes blikt vooruit op Austin: "Een heel ander circuit dan in Qatar"

Podiumresultaten voor Haverkort en Van Hoepen

Antonelli heeft het Europese kampioenschap van de Formule Regional al veiliggesteld met nog één raceweekend te gaan. Dat deed de Prema Racing-coureur door tweede te worden op de zaterdag en eerste op de zondag op het natte, koude Circuit Zandvoort. Hij zal volgende week dus naar de finale op de Hockenheimring gaan met de titel al op zak. Er wordt verwacht dat Antonelli de FIA Formule 3 zal overslaan en in 2024 meteen in de FIA Formule 2 zal stappen. Er was verder nog Nederlands succes in de Noord-Hollandse badplaats. Kas Haverkort, uitkomend voor Van Amersfoort Racing, won zijn tweede wedstrijd van het seizoen door de zege te pakken vanaf pole position op de zaterdag. ART Grand Prix-coureur Laurens van Hoepen had eerder nog geen bokaal verdiend, maar verliet Zandvoort met twee trofeeën dankzij een dubbelpodium. Hij werd namelijk tweemaal derde.