Vincent Bruins

Zondag 15 oktober 2023 20:17 - Laatste update: 20:21

Max Verstappen heeft een speciale band met zijn engineer. Hij kan echt bouwen op Gianpiero Lambiase, maar het gaat er soms wel wat hard aan toe over de boardradio. Dat heeft de drievoudig wereldkampioen echter op een ideetje gebracht.

Toen Verstappen zijn debuut maakte in de Formule 1, werd hij gekoppeld aan engineer Xevi Pujolar bij Toro Rosso. Na iets meer dan een seizoen maakte de Nederlander de promotie naar Red Bull Racing en daar zou hij samenwerken met Lambiase. De engineer van Italiaanse en Britse afkomst maakte zijn intrede in de koningsklasse bij Jordan in 2005 en bleef bij de renstal, terwijl het Midland, Spyker en uiteindelijk Force India werd. In zijn laatste seizoen daar was hij de engineer van Sergio Pérez, voordat hij voor 2015 de overstap maakte naar Red Bull. Sinds 2022 is hij voor de energiedrankfabrikant niet alleen de race-engineer van Verstappen, maar ook hoofd van de afdeling Race Engineering, een rol die hij overnam van Guillaume Rocquelin.

Sterke karakters

"We hebben een heel eerlijke relatie. We zijn heel direct naar elkaar," legde Verstappen in een interview met Channel 4 uit. "We hebben allebei sterke karakters, maar daar houd ik wel van. Mijn voorkeur gaat ook uit naar die werkwijze binnen het team. We moeten eerlijk zijn tegen elkaar. Dat is volgens mij waarom we een geweldige relatie hebben." Verstappen noemde een grappig voorbeeld van hoe het er kan toegaan over de boardradio. Tijdens de extra training voor de Qatar Grand Prix ging hij de grindbak in en Lambiase zei via de boardradio: "Waarom blijf je niet verder pushen om te zien hoe de rest van het rondje zou gaan qua balans?" In het interview legde Verstappen uit: "Ik zei: 'Ik was helemaal van de baan in het grind en er zat een auto naast me, dus ik kan niet blijven pushen'. En hij zei: 'Ja oké, ik snap het'." En toen kwam Verstappen op een ideetje: "Ik moet zeker eens met de marketingafdeling gaan praten. Ze moeten aan het eind van het jaar een compilatie maken met al onze radioberichten van het seizoen."