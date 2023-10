Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 20:08

Yuki Tsunoda is lovend over drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, die in 2023 net zoals in 2022 geen concurrentie heeft gehad. Tsunoda is van mening dat de Nederlander dan ook de beste coureur van de huidige grid is. De Nederlander liet hem tevens kennismaken met een Gin Tonic, iets waar Tsunoda hem 'eeuwig dankbaar voor zal zijn'.

Tsunoda is inmiddels drie jaar in de Formule 1 aan het racen en lijkt elk seizoen stukje bij beetje als coureur en persoon volwassener te worden. In de resultaten is het echter nog niet per se terug te zien. Voor 2024 mag Tsunoda zich, samen met Daniel Ricciardo, gaan laten zien in de strijd om het stoeltje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Dit gaat op papier in 2025 namelijk beschikbaar zijn, als het contract van Sergio Perez eind volgend jaar afloopt.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Oud-performance engineer Verstappen kritisch op boze fans na aandacht voor titel Max

Tsunoda over Verstappen

Tijdens het Festival dello Sport, dat georganiseerd werd door La Gazzetta dello Sport, sprak Tsunoda over Verstappen. De Japanner wordt gevraagd wie de snelste coureur van de huidige grid is, waarna hij niet zichzelf noemt. "Nee, dat is Verstappen. Verstappen is heel anders dan hij van buitenaf lijkt. Hij is een erg leuke kerel. Hij is degene die me kennis liet maken met een heerlijke Gin Tonic. Daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor."

Eerste indruk

De Japanner is inmiddels een bekend en populair gezicht in de koningsklasse, maar toen hij voor het eerst in contact kwam met de sport was hij niet meteen een fan. "Toen mijn vader me voor het eerst meenam naar Suzuka om naar een race te kijken, vond ik het lawaai verschrikkelijk. Het was zelfs zo erg dat ik zei: laten we gaan, ik kan er niet meer tegen. Ongelooflijk, echt waar. Het ene moment zat ik tussen de fans en het volgende moment was ik een F1-coureur. Het ging allemaal zo snel dat ik het niet eens doorhad."