Lars Leeftink

Zaterdag 14 oktober 2023 19:19 - Laatste update: 19:22

Blake Hinsey, een voormalig Performance engineer van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen, is het niet eens met de kritiek die de Formule 1 kreeg toen het zaterdagavond meer aandacht gaf aan de titel van Verstappen dan aan de zege van Oscar Piastri in de Sprintrace van de Grand Prix van Qatar.

Verstappen werd tijdens die korte race tweede achter de coureur van McLaren, wat voor de Nederlander genoeg was om zijn derde titel op rij te veroveren. Verstappen heeft veertien van de zeventien races gewonnen en stond tijdens zestien van de zeventien races op het podium. De Nederlander kan de komende vijf races nog records voor meeste zeges, podiumplekken en punten in een F1-seizoen gaan aanscherpen, records die hij allemaal al op zijn naam heeft gezet in 2021 of 2022. Toch kan niet iedereen alle aandacht voor Verstappen waarderen.

Kritiek onterecht

In de The Engine Braking Podcast gaat Hinsey in op de klagende fans die het niet eens waren met de aanpak van de festiviteiten. Volgens Hinsey, die de klachten ook zag binnenstromen, hebben deze mensen geen punt. "Mensen klaagden er op het internet over dat het respectloos was dat er minder aandacht werd geschonken aan de overwinning van Piastri. Nou, het is maar een sprintrace."

Ongelooflijk

Hinsey snapt niet dan mensen klagen over het feit dat er zoveel aandacht wordt besteed aan Verstappen. Volgens hem is het logisch dat de Nederlander tijdens misschien wel het meest dominante seizoen van de koningsklasse zo in de schijnwerpers wordt gezet. "Ik ben echt ontzettend blij voor Piastri, maar Max [Verstappen] is bezig aan een zeer dominant seizoen, misschien zelfs wel aan één van de meest dominante seizoenen ooit in de Formule 1. Dat je dan boos kan worden over het feit dat ze daar aandacht aan schenken, vind ik ongelooflijk."