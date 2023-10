Brian Van Hinthum

Woensdag 11 oktober 2023 19:47

De Grand Prix van Qatar werd zondag overschaduwd door een flink aantal incidenten in verband met de zware omstandigheden tijdens de race. Na afloop vielen sommige coureurs flauw, terwijl Logan Sargeant zelfs zijn auto aan de kant moest zetten. Dr. Chris Tyler, milieu fysioloog aan de Universiteit van Roehampton in Londen, denkt dat de FIA enorm veel geluk heeft gehad.

Voorafgaand aan het raceweekend in Qatar werden er al aan verschillende kanten zorgen kenbaar gemaakt over de zware omstandigheden die de coureurs en teams te wachten stonden tijdens de zeventiende Grand Prix van het seizoen. Hoewel de race in de avond werd gereden, waren de temperaturen en luchtvochtigheid nog altijd van een loodzwaar niveau. Het kwik in het cockpit naderde zelfs temperaturen tot vijftig graden Celsius. Tijdens en na de race was het voor het oog van de hele wereld zichtbaar hoe zwaar de omstandigheden waren.

Groot gevaar

Zo moest Sargeant noodgedwongen de strijd staken, terwijl Esteban Ocon na afloop kenbaar maakte overgegeven te hebben in zijn helm. Ook zouden meerdere coureurs flauwgevallen zijn in het medisch centrum na afloop. Tyler vertelt aan PlanetF1 hoe veel geluk de FIA heeft gehad dat er niks ergers gebeurd is in Qatar: "Wat er tijdens de race in Qatar gebeurd is, is op een compleet nieuw niveau van gevaar. Niet alleen werd er van de coureurs verwacht om de auto's onder controle te houden zoals normaal. Nu hadden ze ook nog eens de extra stressfactor van de hitte en benauwdheid waar ze mee om moesten gaan."

De FIA is goed weggekomen

De geleerde vervolgt: "Je kon dat zien en je kon dat horen, vooral in het radioverkeer. Ze hadden het echt zwaar. Het was dus niet alleen een beetje oncomfortabel. Het was niet zo dat ze alleen een beetje onzeker waren over hun acties. Ze hadden moeite met zien, verloren bewustzijn, werden misselijk en moesten overgeven. Je hoeft geen geleerde te zijn om te weten dat dat geen ideale omstandigheden zijn. Zeker niet als je met meer dan driehonderd kilometer per uur aan het rondrijden bent. Ik denk dat de FIA heel goed weggekomen is", besluit Tyler.